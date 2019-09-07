Баканов: Поїздки Медведчука до Росії – його особиста піар-ініціатива



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Голова СБУ Іван Баканов

До процесу обміну Медведчука залучено не було і в Росію він їздив самостійно

Поїздки голови політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука в Росію були його «власною піар-ініціативою».

Про це в бліц-інтерв’ю заявив очільник СБУ Іван Баканов, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За словами Баканова, до процесу обміну Медведчука залучено не було і в Росію він їздив самостійно.

«Усі його поїздки до РФ були його власною PR-ініціативою», – заявив глава СБУ.

Як повідомлялося, 7 вересня Україна та Росія обмінялися утримуваними особами. Український та російський літаки вилетіли з Києва та Москви одночасно. На борту українського АН-148 «Україна» звільнених українців супроводжували заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко та помічник Президента Андрій Єрмак.