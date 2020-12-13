«Парламент може розпочати розгляд у другому читанні проекту державного бюджету на 2021-й рік у вівторок, 15 грудня» - Разумков

У порядку денному ймовірно буде готовність бюджету на 2021 рік

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков скликає глав фракцій на нараду 14 грудня.

Про це в Telegram написав народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк.

«Завтра на 10:00 глав фракцій знову збирає спікер», – написав Железняк.

За словами нардепа, на порядку денному швидше за все будуть: готовність бюджету на 2021 рік, порядок розгляду закону про спецстатус Донбасу (він проходить, якщо тільки голосують відразу у цілому), кадрові призначення та графік роботи Ради під час січневого локдауна.

Нагадаємо, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що народні депутати розглянуть законопроєкт про державний бюджет України на 2021 рік наступного вівторка, 15 грудня. Разумков висловив надію, що держбюджет «ухвалять спокійно».

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