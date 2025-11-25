У Верховній Раді жорстко розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо обрання Генпрокурора на конкурсі

За словами народного депутата Сергія Власенка, система конкурсних відборів, яка була запроваджена в Україні, вже продемонструвала свою неефективність

Пропозиція директора Національного антикорупційного бюро України Семена Кривоноса обирати Генерального прокурора України на конкурсі є антиконституційною і незаконною. Директор НАБУ повинен забезпечувати розслідування кримінальних проваджень, а не лізти в політику. Таку думку в коментарі УНН висловив народний депутат Сергій Власенко.

Під час засідання Комітету ВР з питань антикорупційної політики директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що в українське законодавство необхідно внести зміни, які б дозволили обирати Генпрокурора на конкурсі.

Відповідно до ст. 131-1 Конституції України прокуратуру в Україні очолює Генеральний прокурор, якого призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Президент України. Тож, за словами нардепа Сергія Власенка така пропозиція директора НАБУ є антиконституційною.

«Те, що пан Кривонос забув про Конституцію, вони (НАБУ – ред.) давно про неї забули, це по-перше. Друге – це не питання пана Кривоноса, він нехай займається досудовими розслідуваннями резонансних справ і хай збирає докази по резонансних справах, а не лізе в політику. Це не його питання, при всій повазі до нього і до його роботи. Як депутат, я за такі зміни в закон голосувати не буду, тому що я вважаю, це неконституційно, незаконно», – наголосив парламентар.

За його словами, система конкурсних відборів, яка була запроваджена в Україні, вже продемонструвала свою неефективність.

Народний депутат Сергій Власенко фото: byut.com.ua

«На жаль вся система конкурсів, яка у нас є, вона показала себе абсолютно неефективною і вона не сприяє тому, щоб обирати якихось достойних людей. Я завжди наводжу приклад і кажу, що найкращий склад Конституційного суду – перший склад, який називається «золотим». Його обирали без конкурсів, без міжнародних експертів і так далі. А тепер всі дивуються, як їм дотягнутися до рівня рішень «золотого» складу Конституційного суду», – зазначив Сергій Власенко.

Депутат додав, що після подій, повʼязаних зі спробою Верховної Ради внести зміни до законодавства щодо діяльності антикорупційних органів, у НАБУ почали плутати поняття незалежність і безконтрольність.

«На сьогоднішній день він (Кривонос – ред.) абсолютно безконтрольний і він може говорити все, що він вважає за потрібне, і давати якісь політичні поради. Я собі уявляю: в будь-якій країні вийшов би керівник правоохоронного органу, і почав би парламенту розповідати, як їм обирати генерального прокурора - його б через 5 хвилин не було б на посаді. А у нас ця антикорупційна вертикаль, яку кришують українські активісти і на жаль цьому потакають європейські партнери, роблячи вигляд, що це якась ефективна модель, тому вони безкарні, безконтрольні», – зазначив Сергій Власенко.