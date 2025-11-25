Головна Країна Політика
search button user button menu button

У Верховній Раді жорстко розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо обрання Генпрокурора на конкурсі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
У Верховній Раді жорстко розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо обрання Генпрокурора на конкурсі

За словами народного депутата Сергія Власенка, система конкурсних відборів, яка була запроваджена в Україні, вже продемонструвала свою неефективність

Пропозиція директора Національного антикорупційного бюро України Семена Кривоноса обирати Генерального прокурора України на конкурсі є антиконституційною і незаконною. Директор НАБУ повинен забезпечувати розслідування кримінальних проваджень, а не лізти в політику. Таку думку в коментарі УНН висловив народний депутат Сергій Власенко.

Під час засідання Комітету ВР з питань антикорупційної політики директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що в українське законодавство необхідно внести зміни, які б дозволили обирати Генпрокурора на конкурсі.

Відповідно до ст. 131-1 Конституції України прокуратуру в Україні очолює Генеральний прокурор, якого призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Президент України. Тож, за словами нардепа Сергія Власенка така пропозиція директора НАБУ є антиконституційною.

«Те, що пан Кривонос забув про Конституцію, вони (НАБУ – ред.) давно про неї забули, це по-перше. Друге – це не питання пана Кривоноса, він нехай займається досудовими розслідуваннями резонансних справ і хай збирає докази по резонансних справах, а не лізе в політику. Це не його питання, при всій повазі до нього і до його роботи. Як депутат, я за такі зміни в закон голосувати не буду, тому що я вважаю, це неконституційно, незаконно», – наголосив парламентар.

За його словами, система конкурсних відборів, яка була запроваджена в Україні, вже продемонструвала свою неефективність.

Народний депутат Сергій Власенко
Народний депутат Сергій Власенко
фото: byut.com.ua

«На жаль вся система конкурсів, яка у нас є, вона показала себе абсолютно неефективною і вона не сприяє тому, щоб обирати якихось достойних людей. Я завжди наводжу приклад і кажу, що найкращий склад Конституційного суду – перший склад, який називається «золотим». Його обирали без конкурсів, без міжнародних експертів і так далі. А тепер всі дивуються, як їм дотягнутися до рівня рішень «золотого» складу Конституційного суду», – зазначив Сергій Власенко.

Депутат додав, що після подій, повʼязаних зі спробою Верховної Ради внести зміни до законодавства щодо діяльності антикорупційних органів, у НАБУ почали плутати поняття незалежність і безконтрольність.

«На сьогоднішній день він (Кривонос – ред.) абсолютно безконтрольний і він може говорити все, що він вважає за потрібне, і давати якісь політичні поради. Я собі уявляю: в будь-якій країні вийшов би керівник правоохоронного органу, і почав би парламенту розповідати, як їм обирати генерального прокурора - його б через 5 хвилин не було б на посаді. А у нас ця антикорупційна вертикаль, яку кришують українські активісти і на жаль цьому потакають європейські партнери, роблячи вигляд, що це якась ефективна модель, тому вони безкарні, безконтрольні», – зазначив Сергій Власенко.

Теги: Генпрокурор Семен Кривонос Сергій Власенко депутат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мер Києва Віталій Кличко під час одного з крайніх засідань Київради
Між обіцянками і суперечками: чому Київ не має алгоритму відновлення зруйнованого житла Столиця
7 листопада, 15:35
«Сіра зона» парламенту. Міжфракційні депутатські об’єднання: що з цим не так?
«Сіра зона» парламенту. Міжфракційні депутатські об’єднання: що з цим не так?
6 листопада, 15:40
Нардепа Олесандра Федієнка «захейтили» в соцмережах через те, що його необачність начебто призвела до трагедії в Тернополі
«Навів на Тернопіль»? Нардеп, який опинився в епіцентрі скандалу: Атаку на мене організували росіяни інтерв'ю
20 листопада, 17:45
Потураєв вважає, що Рада і уряд мають виявити суб'єктність у питанні законопроєкту, який обмежує використання російської мови
«Бажають Україні поразки». Нардеп жорстко висловився про європейських політиків-захисників російської мови
4 листопада, 08:16
У липні цього року президент Зеленський запровадив проти Балашова санкції РНБО
Помер одіозний екснардеп Геннадій Балашов
11 листопада, 18:16
Олігарх зізнався, що пишається своїми діти та онуками, які живуть в Україні
Олігарх Василь Хмельницький похвалився сином, який вирішив залишатися в Україні (фото)
13 листопада, 14:07
Фігурант представлявся кандидатом у президенти України та роздавав відповідні візитівки
Пропонував стати нардепом за $160 тис. У Києві затримано очільника ліквідованої політсили
14 листопада, 15:11
На своїй сторінці у Facebook Олег Ляшко часто публікує фото з собаками та котами на фронті
Олег Ляшко показав своїх найкращих друзів
17 листопада, 10:12
З 2027 року в Україні запрацює новий орган держконтролю за ліками, медвиробами, косметикою та психотропами
Орган державного контролю в сфері лікарських засобів повинен приносити українцям користь, – нардеп
10 листопада, 19:02

Політика

Українські посадовці цілодобово працюють зі США над мирним планом – Зеленський
Українські посадовці цілодобово працюють зі США над мирним планом – Зеленський
Галущенко приховував роботу ексочільника Інституту судових експертиз у Мін’юсті – ЗМІ
Галущенко приховував роботу ексочільника Інституту судових експертиз у Мін’юсті – ЗМІ
«Війна ще не закінчилась». Зеленський звернувся до «коаліції охочих»
«Війна ще не закінчилась». Зеленський звернувся до «коаліції охочих»
У Верховній Раді жорстко розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо обрання Генпрокурора на конкурсі
У Верховній Раді жорстко розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо обрання Генпрокурора на конкурсі
Зеленський готовий «якнайшвидше» зустрітися з президентом США – Єрмак
Зеленський готовий «якнайшвидше» зустрітися з президентом США – Єрмак
Україна ввійшла до виконавчої ради Організації із заборони хімзброї
Україна ввійшла до виконавчої ради Організації із заборони хімзброї

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua