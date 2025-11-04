«Бажають Україні поразки». Нардеп жорстко висловився про європейських політиків-захисників російської мови

Потураєв: «У результаті такої політики Україна просто припинить бути Україною»

Питання мови у російсько-українській війні є принциповим, оскільки Україна воює за культуру, мову та ідентичність. Водночас ті, хто вважають, що російську мову потрібно захищати, бажають Україні лише поразки. Таку думку висловив народний депутат Микита Потураєв в інтервʼю «Главкому».

Парламентар прокоментував інформацію про те, що одним з пунктів європейського «мирного плану» для України є те, що Київ та Москва «підсилюють взаєморозуміння та повагу до різноманітності мов, культур та релігій». «Ті, хто вважає, що російська мова у нас потребує якихось особливих прав та захисту, бажають Україні поразки. Тому що в результаті такої політики Україна просто припинить бути Україною», – пояснив він.

Потураєв вважає, що Верховна Рада і уряд мають виявити суб'єктність, а не піддаватися тиску анонімних лобістів російських інтересів. Він наголосив, що майже всі в парламенті за те, щоб поставити законопроєкт №14120, який обмежує використання російської мови в Україні, на голосування, окрім деяких діячів, які зараз, за його словами, різко почали захищати російську мову. Зокрема це стосується нардепа від «Слуги народу» Максима Бужанського, який заявив, що задля підписання мирної угоди з Росією доведеться «отматывать назад языковой апартеид, нагроможденный за эти 11 лет».

«Можу це прокоментувати тільки таким чином: я вважаю, що питання мови в цій війні є принциповим, бо ми воюємо за культуру, за мову, за ідентичність. Наша мова – це саме те, що росіяни прийшли сюди знищувати. Тому я, звісно, категорично не згоден зі своїм колегою по фракції», – каже Потураєв.

Нагадаємо, представники європейських інституцій неформально тиснули на українських посадовців, аби зупинити ухвалення законопроєкту, який обмежує використання російської мови в Україні. Йдеться про урядовий законопроєкт №14120, що стосується внесення змін до деяких законів України у зв’язку з оновленням офіційного перекладу Європейської Хартії регіональних або міноритарних мов.