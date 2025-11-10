Головна Країна Суспільство
Орган державного контролю в сфері лікарських засобів повинен приносити українцям користь, – нардеп

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
З 2027 року в Україні запрацює новий орган держконтролю за ліками, медвиробами, косметикою та психотропами
Створення органу державного контролю є однією з умов для набуття Україною членства в Євросоюзі

В Україні необхідно створити сильний, незалежний і технічно підкований регулятор, який би гарантував безпеку, якість і доступність ліків в умовах інтеграції української системи в європейські та світові ланцюги постачання. З ініціативою створення в Україні незалежного регулятора лікарських засобів за зразком американського FDA виступив народний депутат Сергій Кузьміних, голова підкомітету з фармацевтичної галузі Комітету ВРУ з питань здоров'я нації.

Нардеп переконаний, що орган державного контролю у сфері лікарських засобів (ОДК) реально запустити з 2027 року. Ще кілька років займе перехідний період.

«Україна має створити орган, який не лише перевіряє, а й спрямовує розвиток галузі на основі науки, етики та відкритості», – каже Сергій Кузьміних.

Згідно експертних рекомендацій міжнародних організацій та практики успішних NRAs (national regulatory authorities), необхідно передбачити декілька обов'язкових кроків, для того, щоб новостворений орган працював ефективно:

  • юридична незалежність і чітке мандатування;
  • фінансова стійкість та прозора модель фінансування;
  • кадрове підсилення та компетенції;
  • побудова системи фармаконагляду;
  • гармонізація стандартів і взаємне визнання;
  • ІТ-інфраструктура та аналітика;
  • публічна комунікація та прозорість.

Для України запровадження аналогічного органу означало б кілька переваг: централізовані стандарти якості, незалежні оцінки препаратів, ефективні механізми реагування на ризики (recalls, safety alerts), підвищення довіри пацієнтів і лікарів до вітчизняних і імпортних препаратів, а також пришвидшення впровадження конкурентних дешевших альтернатив (наприклад, біосимілярів).

«Це про системність, відповідальність і довіру до державних інституцій. Україна має перейняти цей підхід: створити орган, який не лише перевіряє, а й спрямовує розвиток галузі на основі науки, етики та відкритості», – підкреслює народний депутат.

Американське Управління з контролю продуктів і ліків (FDA – Food and Drug Administration)це федеральне агентство у складі Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб США (U.S. Department of Health and Human Services). FDA має широку місію: захищати громадське здоров'я шляхом забезпечення безпеки, ефективності та якості людських і ветеринарних лікарських засобів, біопрепаратів, медичних пристроїв, продуктів харчування, косметики та інших регульованих товарів. FDA також проводить інспекції виробництв, оцінює докази ефективності й безпеки, впроваджує механізми фармаконагляду і може ініціювати відкликання небезпечних продуктів із ринку. Така комбінація регуляторних повноважень – оцінка до виходу на ринок, постмаркетинговий нагляд, інспекції та прозора комунікація – робить агентство ключовим гравцем у підтримці якості медичних продуктів.

Орган державного контролю в сфері лікарських засобів повинен приносити українцям користь, – нардеп
