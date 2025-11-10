Орган державного контролю в сфері лікарських засобів повинен приносити українцям користь, – нардеп

З 2027 року в Україні запрацює новий орган держконтролю за ліками, медвиробами, косметикою та психотропами

Створення органу державного контролю є однією з умов для набуття Україною членства в Євросоюзі

В Україні необхідно створити сильний, незалежний і технічно підкований регулятор, який би гарантував безпеку, якість і доступність ліків в умовах інтеграції української системи в європейські та світові ланцюги постачання. З ініціативою створення в Україні незалежного регулятора лікарських засобів за зразком американського FDA виступив народний депутат Сергій Кузьміних, голова підкомітету з фармацевтичної галузі Комітету ВРУ з питань здоров'я нації.

Нардеп переконаний, що орган державного контролю у сфері лікарських засобів (ОДК) реально запустити з 2027 року. Ще кілька років займе перехідний період.

Згідно експертних рекомендацій міжнародних організацій та практики успішних NRAs (national regulatory authorities), необхідно передбачити декілька обов'язкових кроків, для того, щоб новостворений орган працював ефективно:

юридична незалежність і чітке мандатування;

фінансова стійкість та прозора модель фінансування;

кадрове підсилення та компетенції;

побудова системи фармаконагляду;

гармонізація стандартів і взаємне визнання;

ІТ-інфраструктура та аналітика;

публічна комунікація та прозорість.

Для України запровадження аналогічного органу означало б кілька переваг: централізовані стандарти якості, незалежні оцінки препаратів, ефективні механізми реагування на ризики (recalls, safety alerts), підвищення довіри пацієнтів і лікарів до вітчизняних і імпортних препаратів, а також пришвидшення впровадження конкурентних дешевших альтернатив (наприклад, біосимілярів).

«Це про системність, відповідальність і довіру до державних інституцій. Україна має перейняти цей підхід: створити орган, який не лише перевіряє, а й спрямовує розвиток галузі на основі науки, етики та відкритості», – підкреслює народний депутат.