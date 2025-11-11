Головна Країна Політика
Помер одіозний екснардеп Геннадій Балашов

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Помер одіозний екснардеп Геннадій Балашов
У липні цього року президент Зеленський запровадив проти Балашова санкції РНБО
фото: Facebook/Геннадий Балашов

Про причину смерті лідера політичної партії «5.10» наразі невідомо

Колишній народний депутат і лідер політичної партії «5.10» Геннадій Балашов помер у віці 64 років. Причини смерті наразі невідомі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на парламентаря Артема Дмитрука та політика Юрія Коновальчука.

Геннадій Балашов є засновником лібертаріанської партії «5.10». Він виступав проти української мови та закликав скасувати майже всі податки.

фото: Facebook/Геннадий Балашов

У 2021 році Державна фіскальна служба повідомила Балашову про підозру через несплату майже 10 млн грн податків і наклала арешт на його майно. У 2022 році справу передали до суду, тоді ж Балашов виїхав з України у США.

Після того, як політик втік з України, він почав проводити трансляції на своєму ютуб-каналі, де називав українського президента Володимира Зеленського «диктатором» та стверджував, що в Україні зараз «воєнний комунізм».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський улітку запровадив санкції проти п’яти людей за антиукраїнську пропаганду. Під їхню дію потрапив й Балашов.

