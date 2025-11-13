Олігарх Василь Хмельницький похвалився сином, який вирішив залишатися в Україні (фото)

Син бізнесмена відмовився від навчання в університеті Великої Британії

Відомий український олігарх Василь Хмельницький розповів про досягнення свого сина та похвалився тим, що хлопець вирішив навчатися в Україні, а не за кордоном. Про це олігарх розповів у своєму особистому блозі у Facebook, повідомляє «Главком».

За словами Василя Хмельницького, його син після закінчення школи отримав пропозицію навчання за кордоном у Великій Британії від університету Oxford Brookes. Однак хлопець відмовився та обрав для себе життя в Україні. «Я міг наполягати, щоб він вступив в університет за кордоном, але вирішив не втручатися. Коли рішення не твоє, воно тисне все життя. Він би, можливо, колись згадував, що витратив п’ять років, бо я наполіг. А так – це його вибір і я його повністю підтримую в цьому», – розповів бізнесмен.

Василь Хмельницький також розповів, що його син наразі навчається в Українській академії лідерства у Львові, де планує залишитися до кінця року. Олігарх зізнався, що пишається своїми дітьми та онуками, що навчаються та живуть в Україні за власним бажанням.

Василь Хмельницький – український бізнесмен та політик, народний депутат Верховної Ради України п’яти скликань. З 2014 року став безпартійним та заявив про бажання займатися бізнесом та економічними проєктах. На його думку, до політики мало б прийти нове покоління. Василь Хмельницький також є засновником UFuture, UNIT.City та K.Fund.

Нагадаємо, другий президент України Леонід Кучма розхвалив олігархів, які розбагатіли за його каденції. Леонід Кучма заявив, що не вважає себе «батьком українського олігархату» та позитивно оцінив роль великих бізнесменів, які сформувалися під час його президентства. Він наголосив, що під час його каденції не було бізнесменів, які б відповідали сучасним юридичним критеріям «олігархів».