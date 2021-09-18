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    В Одесі завершилися спільні з НАТО навчання «Непорушна стійкість-2021»

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    В процесі навчання відпрацьовувалася концепція системи стійкості країни з метою вдосконалення механізмів запобігання та реагування на можливі загрози - В Одесі завершилися спільні з НАТО навчання «Непорушна стійкість-2021»

    В процесі навчання відпрацьовувалася концепція системи стійкості країни з метою вдосконалення механізмів запобігання та реагування на можливі загрози

    Фото пресслужби Міністерства оборони

    Командно-штабні навчання були присвячені захисту критичної інфраструктури та кіберпростору

    В Одесі завершилися спільні з НАТО командно-штабні навчання «Непорушна стійкість (Coherent Resilience) – 2021», у яких протягом тижня брали участь представники Військово-Морських Сил Збройних Сил України разом з іншими державними силовими відомствами. Про це повідомляє офіційний вебсайт Міністерства оборони.

    «Захід проводився за участі органів сектору безпеки і оборони України, установ та відомств, які здійснюють координацію кризового управління, а також представників об’єктів енергетичної та іншої критичної інфраструктури.

    В процесі навчання обговорювалась концепція системи стійкості країни з метою вдосконалення механізмів запобігання та реагування на можливі загрози. Навчання було спрямовано на підвищення здатності України до захисту об’єктів критичної інфраструктури, морської безпеки, кіберпростору та енергосистем. Увага приділялася ефективній міжвідомчій співпраці, координації між цивільними й військовими структурами, плануванню, готовності та рівню співпраці між державними та приватним секторами», – йдеться у повідомленні Міноборони.

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    В Одесі завершилися спільні з НАТО навчання «Непорушна стійкість-2021»
    В Одесі завершилися спільні з НАТО навчання «Непорушна стійкість-2021»
    В Одесі завершилися спільні з НАТО навчання «Непорушна стійкість-2021»
    В Одесі завершилися спільні з НАТО навчання «Непорушна стійкість-2021»
    Фото пресслужби Міністерства оборони

    Як розповіли у Національній гвардії, на завершальному етапі навчань завітали представники керівництва НАТО, посли понад 20 країн-партнерів, віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина, перший заступник командувача Національної гвардії України – начальник штабу генерал-лейтенант Володимир Кондратюк, представники інших складових сил безпеки та оборони України, державних та приватних компаній.

    «Україна є дуже важливим партнером НАТО і багатьох країн-членів Північноатлантичного альянсу щодо питань, які стосуються боротьби з гібридними загрозами. Ці навчання – це перший елемент національної соціальної стійкості. І результати сьогоднішніх навчань будуть покладені в основу імплементації концепції з питань стійкості і ухвалення подальших рішень Уряду, парламенту, Президента України», – зазначила Стефанишина.

    Зокрема, під час даної фази навчань учасники, які були поділені на синдикати за різними сферами діяльності, презентували плани подолання криз та наслідків гібридної агресії в Чорноморському регіоні.

    Нагадаємо, міністерка оборони Нідерландів пішла у відставку через провал евакуації з Афганістану.

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    Теги: НАТО Міноборони Одеса навчання Україна Ольга Стефанишина
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    В Одесі завершилися спільні з НАТО навчання «Непорушна стійкість-2021»