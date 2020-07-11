У Зеленського назвали російських переговірників по Донбасу «дуже розумними»



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Резніков назвав позицію росіян «конструктивною»

На думку українського віцепрем’єра Резінкова, Дмитро Козак, який прийшов на зміну Владиславу Суркову на українському напрямку Кремля, – «дуже сильна, фахова, людина»

Віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, який очолював українську делегацію на переговорах щодо Донбасу в Берліні, розповів про свої враження від російських переговорників. Резніков назвав позицію росіян «конструктивною» і пояснив, у чому це виражається.

«Коли я говорю про більш конструктивну позицію, я маю на увазі безпосередньо зустріч в Берліні… І мені було приємно, що спрацювало розумне ставлення. Тому що з тієї сторони розумні люди, там далеко не ідіоти, повірте. Так – вони наші опоненти в перемовинах, вороги, з точки зору війни на Сході України, агресори, але ті, хто веде перемовини, – дуже розумні професійні люди», – наголосив Резніков.

На думку українського віцепрем’єра, Дмитро Козак, який прийшов на зміну Владиславу Суркову на українському напрямку Кремля, – «дуже сильна, фахова, потужна і глибока людина». «Він чітко знає, чого хоче, в нього є своє бачення світу. Є багато речей, в які він дійсно вірить, і це відчувається. Хоча я можу з цим не погоджуватися, і він може в чомусь помилятися», – пояснює Резніков.

Нагадаємо, 3 липня відбулась зустріч політичних радників «нормандської четвірки» в Берліні. За підсумками 11 годин перемовин, Україна, Франція та Німеччина зайняли консолідовану позицію, в той час як Росія взяла паузу, аби підготувати свою відповідь. Українську сторону на зустрічі представляли керівник Офісу президента Андрій Єрмак та віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, який очолював делегацію. За кілька днів після Берліну Резніков традиційно брав участь у черговому засіданні ТКГ, які зараз відбуваються в онлайн-режимі. На ній було погоджено 13 ділянок для розмінування та відкриття двох пунктів пропуску в Луганській області. Проте сторони в черговий раз не змогли домовитись щодо обміну затриманими особами.

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