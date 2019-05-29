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    Політика

    У Зеленського оцінили можливість відставки Луценка

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    Гепрокурор Юрій Луценко - У Зеленського оцінили можливість відставки Луценка
    Гепрокурор Юрій Луценко

    Вирішень кадрових питань у Верховній Раді найближчим часом не передбачається

    Відставки гепрокурора Юрія Луценка не варто чекати до результатів дострокових виборів у парламент.

    Про це у вівторок ввечері заявив глава президентської партії «Слуга народу» Дмитро Разумков в ефірі «112 Україна».

    Він пояснив, що нардепи раніше, незважаючи на домовленості, не стали голосувати за підтримку президентських ініціатив. Зважаючи на це, вирішень кадрових питань у Верховній Раді найближчим часом не передбачається.

    «Дивлячись на те, як Рада проголосувала за інші звернення президента, ми прекрасно розуміємо, що буде відбуватися далі. Були окремі депутати й окремі політичні сили, які в повному або частковому обсязі виконали ті обіцянки, які відкрито давали президенту в рамках переговорів, що відбулися в АП. А більша частина вчинила як зазвичай - проголосували і спробували на цьому попіаритися. Влаштовувати додаткові шоу, пов'язані з відставками, - я не думаю, що це буде правильно», - зазначив Разумков.

    Напередодні повідомлялося, що генпрокурор України Юрій Луценко має намір подати у відставку після проведення дочасних парламентських виборів.

    Нагадаємо,  Луценко вважає себе ефективним генпрокурором і не збирається зараз подавати у відставку.

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