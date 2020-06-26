Угорщина просить не розширювати Берегівський район після адмінреформи



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Угорщина просить не розширювати Берегівський район

Угорщина просить українську владу зберегти теперішні межі Берегівського району і не розширювати його за рахунок Виноградівського району

Угорщина просить зберегти Берегівський район у нинішніх межах.

Про це міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто сказав у Києві на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою після засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва.

Зокрема, Угорщина просить українську владу зберегти теперішні межі Берегівського району Закарпатської області, де проживає численна угорська меншина, і не розширювати його за рахунок Виноградівського району, населеного переважно українцями.

«Що стосується Берегівського району - існує Берегівський район, і ми сподіваємося і дуже просимо уряд України, ми маємо право сформулювати прохання, тобто у нас є таке прохання до уряду України... Щоби Берегівський район залишився, але рішення будете приймати ви», — сказав Сійярто.

Він висловив сподівання, що українська влада позитивно поставиться до прохання Угорщини.

Після адмінреформи на Закарпатті крім 4 анонсованих районів, має з'явитися й п'ятий — Берегівський район.

Багато експертів заявили, що утворення після адмінреформи Берегівського району — це прохання Будапешта.

Проте міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заперечив вплив Угорщини та зазначив, що жодна держава не має права диктувати Україні у який спосіб організовувати громади, райони чи області.