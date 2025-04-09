Посолка США вшанувала памʼять загиблих дітей у Кривому Розі внаслідок удару РФ

32 глави та представники дипломатичних місій разом з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою відвідали дитячий майданчик

Посолка: «Ця жахлива атака підкреслює нагальну потребу в повному припиненні вогню та справедливому і стійкому мирі»

Посолка США Бріджит Брінк разом з іншими дипломатами відвідала дитячий майданчик по якому Росія 4 квітня вдарила ракетою. Як передає «Главком», про це повідомляє посольство США в Україні.

«Сьогодні я вшанувала пам’ять загиблих та висловила співчуття родинам і близьким тих, хто загинув, серед яких девʼять дітей, внаслідок російського удару ракетою з касетним зарядом по Кривому Рогу 4 квітня», – йдеться у дописі посольства.

Посолка додала, що «ця жахлива атака підкреслює нагальну потребу в повному припиненні вогню та справедливому і стійкому мирі».

Так, 32 глави та представники дипломатичних місій разом з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою відвідали дитячий майданчик по якому Росія 4 квітня вдарила ракетою.

Нагадаємо, у Кривому Розі після ракетної атаки кількість відомо про 20 загиблих. 6 квітня у лікарні помер 57-річний чоловік.

Атака по Кривому Рогу 4 квітня стала найбільшою за кількістю загиблих дітей внаслідок одного удару. Таку заяву зробила Моніторингова місія ООН з прав людини.

До слова, духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс жорстко висловився щодо атаки на Кривий Ріг 4 квітня. Він засудив терор Росії й закликав світ підтримати Україну.

Як відомо, 7 квітня на дитячому майданчику священники відслужили панахиду за загиблими внаслідок ракетної атаки.

Раніше Сполучені Штати заявили, що не допустять ведення нечесних переговорів про завершення війни в Україні чи порушення домовленостей щодо перемир’я.

У своєму виступі посол США при ООН Дороті Ші висловила співчуття родинам загиблих внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу, зазначивши, що атака була здійснена за допомогою балістичної ракети з касетною бойовою частиною.