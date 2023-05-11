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ЄС закликав Грузію не пускати літаки Росії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЄС закликав Грузію не пускати літаки Росії
фото з відкритих джерел

Петер Стано: «Закликаємо Грузію, яка претендує на набуття статусу кандидата на вступ до ЄС, приєднатися до санкцій»

Європейський союз закликав Грузію дотримуватись санкцій проти Росії і не пускати літаки країни-агресорки на свою територію. Про це сказав представник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано під час брифінгу.

«Закликаємо Грузію, яка претендує на набуття статусу кандидата на вступ до ЄС, приєднатися до цих санкцій (проти РФ - ред.). Також ЄС закликає Грузію не пускати на свою територію небезпечні російські літаки, оскільки санкції ЄС та США не дозволяють надавати послуги Росії з ліцензійного обслуговування американських та європейських літаків», – заявив Стано.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін скасував візовий режим для громадян Грузії. Він перестане діяти 15 травня 2023 року. Також Путін зняв заборону для російських авіакомпаній на польоти до Грузії.

Згодом президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала скасування візового режиму з боку Росії неприйнятним і назвала це провокацією. Також у Тбілісі, столиці Грузії, місцеві протестують проти відновлення прямого авіасполучення з Росією

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Теги: росія санкції путін послуги Саломе Зурабішвілі диктатор Європейський союз Грузія

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