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Ордер на арешт Путіна: Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ордер на арешт Путіна: Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС
фото з відкритих джерел

У понеділок міністри юстиції ЄС оприлюднили власну заяву на підтримку рішення Міжнародного кримінального суду

Угорщина заблокувала спільну заяву країн-членів Європейського Союзу щодо ордеру на арешт президента Росії Володимира Путіна. Через вето Будапешта головний дипломат ЄС Жозеп Боррель натомість оприлюднив заяву від свого імені. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

«ЄС розглядає рішення МКС як початок процесу підзвітності та притягнення російських лідерів до відповідальності за злочини і звірства, які вони замовляють, дозволяють або вчиняють в Україні», – йдеться в заяві Борреля, опублікованій у неділю ввечері.

Крім того, в понеділок міністри юстиції ЄС оприлюднили власну заяву на підтримку рішення Міжнародного кримінального суду, яку Угорщина, знову-таки, не підписала.

Очікується, що ордер на арешт президента РФ фігуруватиме і у висновках засідання Європейської ради, яке відбудеться 23-24 березня. У проєкті висновків, які цитує Bloomberg, використовується подібне до заяви Борреля формулювання.

За словами джерел Bloomberg, лідери деяких держав можуть наполягати на більш жорстких формулюваннях щодо рішення Міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та  уповноваженої президента РФ у справах дітей Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться, що останняпов'язана із «незаконним вивезенням дітей» з України. При цьому російське МЗС називало звинувачення у насильницькому вивезенні неповнолітніх з української території хибними.

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Теги: розвідка Угорщина арешт путін

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