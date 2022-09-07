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Україна анулювала ліцензії російського букмекера 1xBet

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Україна анулювала ліцензії російського букмекера 1xBet
фото з відкритих джерел

Перед цим українці підписали відповідну петицію

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) анулювала ліцензії на онлайн-казино та букмекерську діяльність компанії «ТБК», яка в Україні використовує бренд російського букмекера 1xBet. Про це комісія повідомила у Facebook.

У КРАІЛ кажуть, що отримали від Бюро економічної безпеки інформацію, яка допомогла їм виявити недостовірні відомості у документах, які надала «ТБК». Так, неправдивою виявилася саме інформація про те, що ця компанія не дії в інтересах Росії або її резидентів.

Президент Володимир Зеленський 5 серпня відповів на петицію про заборону працювати в Україні російській букмекерській компанії 1xBet. Він доручив розглянути це питання прем'єр-міністру Денису Шмигалю та правоохоронцям.

Автор петиції Василь Лебедєв просив вжити заходів для блокування сайту компанії на території України та анулювати ліцензію на проведення букмекерської діяльності та діяльності онлайн-казино.

Зеленський доручив премʼєр-міністру Денису Шмигалю разом із правоохоронними органами опрацювати це питання. Після цього уряд мав би поінформувати про своє рішення автора петиції.

А вже наприкінці серпня у КРАІЛ заявили, що не отримали жодного підтверджувального документа від компетентних органів державної влади про те, що є зв'язки компанії «ТБК» та власників бренду 1xBet із росією. Тоді ж комісія ініціювала перевірку правдивості даних у документах, поданих компанією «ТБК» для отримання ліцензій.

Теги: українці росія азартні ігри ліцензія

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