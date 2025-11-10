Головна Країна Політика
Україна ініціює скликання Ради МАГАТЕ через атаки на енергосистему

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Міненерго перебуває у постійному контакті з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі
фото з відкритих джерел

Найскладніша ситуація з електроенергією зберігається на Полтавщині та Харківщині

Ситуація в енергосистемі України після останньої масованої атаки Росії залишається складною. Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник, передає «Главком».

«Після останнього обстрілу аварійно-відновлювальні роботи тривають 24/7. Минулої ночі ворог застосував 45 ракет різних типів, з яких понад 30 – балістичні та касетні. Ця атака стала однією з технологічно найскладніших. Росія використовує розвідувальні дані для нанесення ударів саме по ключових елементах технологічної схеми енергосистеми», – наголосив заступник міністра.

Колісник наголошує, що наразі у більшості регіонів вимушено застосовуються погодинні відключення світла для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. На сьогодні одночасно діють до чотирьох черг погодинних відключень. Найскладніша ситуація зберігається на Полтавщині та Харківщині – через дефіцит передачі електроенергії, спричинений пошкодженням високовольтних ліній.

Заходи обмеження також діють у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській, Миколаївській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій, Житомирській та Київській областях і у місті Києві.

Заступник міністра поінформував, що Міненерго перебуває у постійному контакті з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Україна звернулася до Агентства з вимогою терміново скликати Раду керуючих. Метою є формування механізмів щодо запобігання атакам Росії на критичну інфраструктуру та посилення міжнародного тиску з питань ядерної та радіаційної безпеки.

Як повідомлялося, у понеділок, 10 листопада, у більшості регіонів України знову діятимуть графіки відключень світла. Причина запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак.

До слова, під час інтерв’ю Володимира Зеленського для The Guardian у Маріїнському палаці раптово зникло світло. Однак після того, як увімкнувся резервний генератор, світло знову з'явилося.

Теги: МАГАТЕ Міненерго енергетика відключення світла

