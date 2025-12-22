Головна Країна Політика
Золоті злитки та дорогі годинники. У Франції ДБР провело обшуки на віллі Піскуна

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Золоті злитки та дорогі годинники. У Франції ДБР провело обшуки на віллі Піскуна
Піскун не зміг пояснити ДБР походження своїх статків
фото: Право на владу

Поліція Франції затримала Святослава Піскуна після обшуку

Державне бюро розслідувань у Франції провело на віллі колишнього генерального прокурора України Святослава Піскуна обшук. ДБР знайшло чимало майна, походження якого колишній посадовець не зміг пояснити та офіційно підтвердити. Про це йдеться у матеріалі медіа Zn.ua, яке посилається на власні джерела у поліції, пише «Главком».

Під час обшуку на віллі Святослава Піскуна було виявлено та вилучено €90 тис., три кілограми золота, 18 годинників дорогих брендів, загальна сума яких склала понад €1 млн.

Піскун не зміг пояснити походження своїх статків. Тобто документи від банку на купівлю золотих злитків та митні документи, що підтверджують законність ввезення на територію Франції дорогих годинників, колишній генпрокурор не мав. Тому Святослава Піскуна було затримано французькою поліцією.

Поліція Франції відкрила кримінальну справу щодо легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Поліція працює над тим, аби висунути Святославу Піскуну звинувачення за згаданою статтею. Джерела видання також повідомили, що за інформацією з близького оточення Піскуна, поліція його відпустила, проте слідство наразі триває.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань у Франції провело обшуки в ексгенерального прокурора України Святослава Піскуна у зв’язку із розслідуванням справи щодо олігарха Ігоря Коломойського за підозрою в організації замаху на вбивство адвоката Сергія Карпенка у 2003 році.

Раніше «Главком» писав про те, як колишній очільник Генпрокуратури Святослав Піскун опублікував у себе на сторінці фото, де він зі зброєю в руках «відкриває літнє полювання на орків». Цей войовничий пост (який Піскун пізніше видалив) викликав хвилю іронії та сарказму у соцмережах.

Золоті злитки та дорогі годинники. У Франції ДБР провело обшуки на віллі Піскуна
Золоті злитки та дорогі годинники. У Франції ДБР провело обшуки на віллі Піскуна
