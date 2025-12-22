Зеленський прокоментував чутки про звільнення очільника МЗС

Глави держави заявив, що зараз не час для кадрових перестановок

Президент каже, що задоволений роботою міністра Сибіги та його відомства

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не планує змінювати очільника Міністерства закордонних справ. Повідомлення про відставку міністра Андрія Сибіги глава держав назвав «виключно чутками». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на українського лідера під час спілкування з журналістами у Дипломатичній академії, якого цитує «Суспільне».

Зеленський наголосив на ефективності роботи Сибіги та підкреслив, що задоволений результатами діяльності зовнішньополітичного відомства. «Я не збираюся змінювати міністра закордонних справ України ні сьогодні, ні завтра. Я вважаю, що ми працюємо командно. З великою повагою ставлюся до їхньої роботи і з великою повагою ставлюся до результатів міністра закордонних справ», – каже він.

Президент додав, що цінує зусилля дипломатів, особливо в умовах інтенсивного переговорного процесу зі США та країнами Європи, який триває зараз. За словами глави держави, зараз не час для кадрових перестановок, оскільки команда сфокусована на отриманні конкретних безпекових гарантій для України.

Нагадаємо, Офіс президента спростував інформацію про заміну очільника Міністерства закордонних справ. Раніше зʼявилася інформація про те, що Андрія Сибігу замінить на посаді його заступник Сергій Кислиця.

Раніше голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак заявив, що найближчим часом кандидатуру міністра закордонних справ буде подано до парламенту разом з кандидатами на посади міністра юстиції та міністра енергетики. Водночас чинний глава МЗС стане послом України в одній із сусідніх країн. Тим часом радник президента з комунікацій Дмитро Литвин назвав цю інформацію «вкидом».

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що найважливішим питанням нині є завершення війни. Натомість призначення нового керівника Офісу президента не є першочерговим завданням. Відповідну заяву український лідер зробив на закритій зустрічі з провідними українськими та іноземними ЗМІ, на якій був присутній «Главком».