Атака на Миколаївщину: пошкоджено енергетичну інфраструктуру

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Атака на Миколаївщину: пошкоджено енергетичну інфраструктуру
Енергетики повернули світло мешканцям Миколаївщини
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Унаслідок атаки окупантів 12 населених пунктів опинилися без світла

У ніч на 3 листопада Російська Федерація атакувала Миколаївщину ударними безпілотниками. Унаслідок ударів є пошкодження енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

«Відбулось відключення світла в 12 населених пунктах, станом на зараз – всі споживачі заживлені. Постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

Близько 02:58 ворог атакував Миколаїв. БпЛА типу Shahed. Внаслідок чого виникла пожежа в господарському супермаркеті, яку станом на зараз ліквідовано рятувальниками. Крім того, пошкоджено будівлі на території СТО, два автомобілі та вікна в багатоквартирному будинку. Постраждалих немає.

Нагадаємо, уночі 3 листопада у Дніпрі та Запорізькій області пролунала серія потужних вибухів. Крім того, у ніч на 3 листопада російські терористи атакували безпілотниками Тростянецьку громаду на Сумщині.

До слова, 30 жовтня російські загарбники вчергове атакували енергетичну інфраструктуру. Під удар потрапила Словʼянська ТЕС.

Теги: Миколаївщина енергетика Віталій Кім обстріл

