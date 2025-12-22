Свириденко повідомила, коли буде призначено міністра енергетики

За словами глави уряду, нового очільника Міненерго буде призначено найближчими тижнями

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що міністра енергетики буде призначено найближчим часом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу уряду під час спілкування з журналістами у Дипломатичній академії, яку цитує «Укрінформ».

«Відносно міністра енергетики я і сама хотіла б вже його призначити. Але поки що за енергетику доводиться відповідати нам. Я сподіваюся, що найближчими тижнями його буде призначено. Тому що надзвичайно важливо мати міністра енергетики в опалювальний сезон», – сказала вона.

Свириденко зауважила, що попередньо було досягнуто домовленості з парламентом, що найбільші фракції подадуть на обговорення своїх кандидатів на посаду міністра, після чого вже спільно з Кабміном ці кандидати будуть розглядатися. «У нас була домовленість і розмова з парламентським комітетом, що це буде спільне рішення, буде обговорення з найбільшими фракціями. І ми разом з Кабінетом міністрів обговоримо цих кандидатів», – розповіла урядовиця.

Як відомо, 19 листопада Кабінет міністрів призначив Артема Некрасова виконуючим обовʼязків міністра енергетики України. Раніше Верховна Рада підтримала відставку Світлани Гринчук з посади міністерки енергетики. За відповідне рішення проголосували 315 народних депутатів.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що не планує змінювати очільника Міністерства закордонних справ. Повідомлення про відставку міністра Андрія Сибіги глава держав назвав «виключно чутками».