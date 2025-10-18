Екстрені відключення в Україні: де не буде світла сьогодні ввечері

За командою «Укренерго» у Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення

Тривалість відключень світла, коли діють екстрені та аварійні графіки, передбачити неможливо

У суботу, 18 жовтня, ввечері енергетики знову вдаються до екстрених відключень світла. Як інформує «Главком», про це стало відомо з інформації на сайтах обленерго та ДТЕК.

Тривалість відключень світла, коли діють екстрені та аварійні графіки, передбачити неможливо. Вони, на відміну від графіків погодинних відключень, не мають чітких часових меж.

«За командою «Укренерго» у Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення», – повідомили у пресслужбі компанії.

У «Кіровоградобленерго» повідомили, що від 17:13 запроваджено графік аварійних відключень світла.

У ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році. За словами президента Володимира Зеленського, Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

Також у ніч проти 14 жовтня атакувала Україну. Головні цілі – енергетика. Раніше Зеленський заявив, що Україна може почати імпортувати електроенергію цієї зими через ворожі атаки на енергоінфраструктуру.

До слова, очільник «Укренерго» Віталій Зайченко вважає, що аварійні відключення світла в Україні можуть тривати тиждень.

Крім того, Уряд ухвалив низку термінових рішень для прискореного захисту та відновлення критичної інфраструктури.