Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Екстрені відключення в Україні: де не буде світла сьогодні ввечері

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Екстрені відключення в Україні: де не буде світла сьогодні ввечері
За командою «Укренерго» у Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення
фото: glavcom.ua

Тривалість відключень світла, коли діють екстрені та аварійні графіки, передбачити неможливо

У суботу, 18 жовтня, ввечері енергетики знову вдаються до екстрених відключень світла. Як інформує «Главком», про це стало відомо з інформації на сайтах обленерго та ДТЕК.

Тривалість відключень світла, коли діють екстрені та аварійні графіки, передбачити неможливо.  Вони, на відміну від графіків погодинних відключень, не мають чітких часових меж.

«За командою «Укренерго» у Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення», – повідомили у пресслужбі компанії.

У «Кіровоградобленерго» повідомили, що від 17:13 запроваджено графік аварійних відключень світла.

У ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році. За словами президента Володимира Зеленського, Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

Також у ніч проти 14 жовтня атакувала Україну. Головні цілі – енергетика. Раніше Зеленський заявив, що Україна може почати імпортувати електроенергію цієї зими через ворожі атаки на енергоінфраструктуру.

До слова, очільник «Укренерго» Віталій Зайченко вважає, що аварійні відключення світла в Україні можуть тривати тиждень.

Крім того, Уряд ухвалив низку термінових рішень для прискореного захисту та відновлення критичної інфраструктури. 

Читайте також:

Теги: відключення світла Укренерго енергетика окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Станом на липень 2025 року заборгованість «Укренерго» перед «Гарантованим покупцем» становила близько 15,3 млрд грн
Боргова проблема «зеленої» енергетики все ще потребує системного вирішення – Соколовський
5 жовтня, 14:40
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11194 танків
Втрати ворога станом на 22 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
22 вересня, 07:17
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11201 танк
Втрати ворога станом на 24 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
24 вересня, 07:48
Гринчук закликала всіх залишатися в укриттях
Росія завдає масованих ударів по енергетиці України – Гринчук
10 жовтня, 02:57
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
Сьогодні, 09:26
ДТЕК «Київські регіональні електромережі» проводитиме профілактичні роботи
Планові відключення світла на Київщині: графік та адреси
22 вересня, 10:41
Сили оборони вибили ворога з Малих Щербаків
Сили оборони вибили ворога з Малих Щербаків
12 жовтня, 13:14
Росіяни вдарили по енергетиці на Сумщині
Нічна атака на Україну: Зеленський назвав головну ціль окупантів
14 жовтня, 10:08
Споживання електроенергії залишається стабільно високим
Графіки відключення світла 16 жовтня 2025 року діятимуть в усіх областях. Заява «Укренерго»
16 жовтня, 10:33

Події в Україні

Екстрені відключення в Україні: де не буде світла сьогодні ввечері
Екстрені відключення в Україні: де не буде світла сьогодні ввечері
Помер відомий колаборант, колишній голова Верховної Ради Криму
Помер відомий колаборант, колишній голова Верховної Ради Криму
Україна посилить захист критичної інфраструктури: Свириденко пояснила, як саме
Україна посилить захист критичної інфраструктури: Свириденко пояснила, як саме
Справжнього бабиного літа не буде: скільки ще протримається тепло
Справжнього бабиного літа не буде: скільки ще протримається тепло
Спецрозвідники повернули з окупації ветерана ЗСУ та нацгвардійця, якого колаборанти утримували в рабстві
Спецрозвідники повернули з окупації ветерана ЗСУ та нацгвардійця, якого колаборанти утримували в рабстві
Росіяни атакували дронами Сумщину, є постраждала
Росіяни атакували дронами Сумщину, є постраждала

Новини

Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
Сьогодні, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua