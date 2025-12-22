Головна Країна Політика
Підготовка закону про вибори під час війни. Спікер парламенту розповів деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Підготовка закону про вибори під час війни. Спікер парламенту розповів деталі
Голова парламенту відмовився спрогнозувати, коли можуть відбутися вибори і за яких умов
фото: Руслан Стефанчук

Стефанчук заявив, що закон про вибори під час війни буде «одноразового використання»

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження і створив робочу групу для підготовки законопроєкту про вибори в Україні. Її очолює перший заступник спікера парламенту Олександр Корнієнко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спікера парламенту, якого цитує «РБК-Україна».

Як розповів Стефанчук, до складу групи увійдуть представники всіх без винятку фракцій і груп, представники громадянського суспільства та Центральної виборчої комісії. Спікер Ради звернув увагу, що досвіду формування законодавства про вибори в умовах війни у світі «дуже мало або взагалі немає». Робоча група напрацьовуватиме всі нюанси застосування Виборчого кодексу, які пов'язані з війною.

За словами спікера Ради, робоча група обговорить забезпечення можливості голосування на виборах для військових, а також забезпечення для них права бути обраними. Ще одним питанням є голосування українців, які перебувають за кордоном. Мова про те, в якому форматі має відбутися таке голосування. У багатьох країнах, зокрема країнах ЄС, обмежене або заборонене голосування поза дипломатичними або консульськими установами.

Крім того, парламентарі обговорюватимуть механізми проведення виборів на тимчасово окупованих територіях. «Це теж великий виклик. Ми не хочемо, щоб агресор використав цю ситуацію – у разі непроведення або обмеженого проведення виборів – як те, що Україна нібито добровільно відмовилася від цих територій», – сказав він.

Крім того, аби майбутні вибори були демократичними потрібно, аби щоб була присутність міжнародних спостерігачів. Водночас спікер Ради заявив, що поки що не прогнозуватиме, коли відбудуться вибори і за яких умов.

«Цей закон буде одноразового використання – саме для цих виборів. Далі, я сподіваюся, ми перейдемо на платформу, передбачену в Конституції, Виборчого кодексу і будемо рухатися цим шляхом», – зазначив Стефанчук.

Нагадаємо, у Верховній Раді формується робоча група щодо швидкого опрацювання питання проведення можливих виборів президента України під час воєнного стану.

Як відомо, для проведення виборів в Україні необхідно внести зміни до законодавства. Наразі робота над законопроєктами покладається на Верховну Раду, а вибори можливі лише після встановлення відповідних мирних умов. 

До слова, проведення майбутніх виборів в Україні може обійтися державі у щонайменше 20 млрд грн. Останні президентські вибори у 2019 році коштували бюджету близько 2 млрд грн, однак нинішні розрахунки є значно вищими через інфляцію та нові умови.

вибори Руслан Стефанчук Верховна Рада

