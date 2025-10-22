Головна Країна Події в Україні
Ворог усю ніч бив по енергетиці України – Міненерго

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Ворог усю ніч бив по енергетиці України – Міненерго
Фахівці зможуть відновити пошкоджені об’єкти енергетики лише після стабілізації безпекової ситуації
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Російська Федерація продовжує енергетичний терор України

Упродовж усієї ночі російські загарбники завдавали ударів по енергетичній інфраструктурі України. Наразі масована атака продовжується. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики.

За словами пресслужби відомства, енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, як тільки це дозволятиме безпекова ситуація. «Усі подробиці згодом. Просимо всіх залишатися в укриттях. Щойно дозволять безпекові умови, енергетики розпочнуть уточнення наслідків атаки та відновлювальні роботи», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 22 жовтня російські окупанти атакували Київ балістикою та ударними дронами. На цей час відомо про щонайменше двох загиблих.

Також уночі, з 01:30 до 01:47, ворог завдав ударів безпілотниками по Запоріжжю. Внаслідок атаки травмовано девʼятьох людей, кількість постраждалих уточнюється. За словами пресслужби ОВА, терористи били по критичній та цивільній інфраструктурі. Росіяни завдали дев'ять ударів «шахедами» по території обласного центру.

Також уночі ворог атакував об'єкти підприємств нафтогазової промисловості Полтавщини. Унаслідок прямих влучань та падіння уламків пошкоджено обʼєкти у Миргородському районі.

До слова, окупанти атакували Одещину ударними дронами. За повідомленням місцевої влади, в Ізмаїлі пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру.

