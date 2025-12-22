Зеленський: Українська делегація повертається з переговорів у США

За словами президента, Рустем Умєров та Андрій Гнатов доповідатимуть йому вранці про результати зустрічі

Додому повертається українська делегація з перемовин з американськими представниками у США. Вранці 23 грудня посадовці доповідатимуть про результати зустрічі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

«Багато пропрацювали, і передусім документи про гарантії безпеки, а також 20 пунктів основного документа – базової рамки, яку обговорювали українська й американська делегації. (Секретар РНБО – «Главком») Рустем Умєров та (начальник Генштабу ЗСУ – «Главком») Андрій Гнатов завтра будуть доповідати», – каже він.

Зеленський наголосив, що важливо, аби американська сторона могла отримати і відповіді від Росії, зокрема реальної готовності цієї держави зосередитись на мирі.

«Звісно, після стількох років спочатку гібридної війни, тепер повномасштабної слабо віриться, що Путін зможе жити без убивств та вторгнень. Але зниження ціни на російську нафту, сильні санкції світу, продовження всіх інших форм тиску – це те, що переконає навіть таку вперту особу», – зазначив глава держави.

⚡️Зеленський: Сьогодні вже повертається наша переговорна команда після зустрічей в Америці з представниками Президента Трампа, і зранку завтра я очікую повну доповідь щодо підготовлених документів. Багато пропрацювали, і передусім документи про гарантії безпеки, а також 20… pic.twitter.com/qyzulecwQ5 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 22, 2025

Президент додав, що Путін воює, поки має гроші, щоб купувати лояльність і свого оточення, і російського населення і водночас платити російським загарбникам.«І за цей рік багато вже зроблено, щоб грошей у російської воєнної машини стало менше», – додав очільник України.

Нагадаємо, минулих вихідних у Флориді пройшли переговори між посадовцями з України, США та Європи. Закінчення російсько-української війни та встановлення тривалого миру в Україні, гарантії безпеки стали ключовими темами перемовин.