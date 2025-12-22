Головна Країна Політика
Зеленський попередив про можливий масований обстріл на Різдво

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський попередив про можливий масований обстріл на Різдво
Глава держави каже, що розвідка зафіксувала підготовку нового акту російського терору
фото: Офіс президента

Президент наголосив, що росіяни відмовили від різдвяного перемирʼя

Російська Федерація відкинула пропозицію США про різдвяне перемирʼя з Україною. Розвідка фіксує підготовку Москви до масованих ударів по Україні у святкові дні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на українського лідера під час спілкування з журналістами у Дипломатичній академії, якого цитує «Суспільне».

«Американці дуже хотіли зробити різдвяне перемир'я. Це завжди такий сигнал, що сторони хочуть щось знайти дипломатично. Питання не в тому, що ми цього не хочемо – нам це зрозуміло. Але різдвяного перемир’я не буде. «Рускі» одразу підкреслили свій «заряд», – каже він.

Глава держави підкреслив, що дії Кремля свідчать про підготовку чергового акту терору саме на Різдво. За словами Зеленського, 23, 24, 25 грудня – дні найбільшого ризику масованих ракетно-дронових ударів.

Президент віддав наказ максимально зосередити засоби захисту навколо великих міст, сіл та громад. Головне управління розвідки та інші служби переведені в режим посиленого моніторингу запусків.

«Ми розуміємо, де ми перебуваємо. Це їхній характер – на наше Різдво зробити якийсь масований удар. Сьогодні була Ставка про це. Ми знову підіймаємо питання ППО та захисту наших громад, особливо 23-го, 24-го та 25-го грудня», – розповів він.

Зеленський також звернув увагу на те, наскільки великими є потреби України в ППО порівняно з минулим. Він навів приклад, що 20 років тому лише Київ захищали 200–250 систем С-300, тоді як зараз Україна має закривати небо над усією державою в умовах набагато інтенсивнішої війни. Наразі влада працює над контрактами на постачання десятків нових систем, а також над розвитком вітчизняного виробництва ППО, результати якого обіцяють оприлюднити згодом.

Нагадаємо, що Росія наразі має достатньо засобів ураження для регулярних масованих атак на територію України. Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Особливо це актуально у холодний період року, коли ворог традиційно б’є по українській енергетиці.

Російські війська почали застосовувати ударні безпілотники типу Shahed-136 з подвійною бойовою частиною, що суттєво підвищує їхню руйнівну силу. Есперт Сергій Бескрестнов, відомий під позивним Флеш оприлюднив фото нової модифікації дрона та зазначив, що сумарна маса бойової частини сягає близько 100 кг.

