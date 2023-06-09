Україна може стати надто самостійною. Чалий пояснив, чому США не надали всієї допомоги одразу

Чалий вважає, партнерів України потрібно переконати відійти від концепції буферної зони

Деякі експерти і навіть дуже відомі дипломати говорять про те, що Україна може настільки сильно зміцнитися, що стане окремим фактором безпеки у Європі. Іншими словами, стане такою, яка зможе дозволити собі не узгоджувати всі дії з партнерами. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів заступника глави Адміністрації президента (2014 – 2015 рр.) та посол України у США (2015 – 2019 рр.) Валерій Чалий.

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Під час Київського безпекового форуму колишній посол США в Україні Джон Гербст дорікнув чинній американській адміністрації Байдена. Мовляв, вона декларує, що всіляко підтримує Україну, але ж чому тоді не надасть всього і одразу, адже в іншому разі війна може затягнутися.

Як каже дипломат, дехто вже починає побоюватись сильної України, яка не буде членом НАТО, але матиме ракети середньої та меншої дальності, матиме зовсім іншу армію, більш професійну, з новою технікою.

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«Думаю, що приблизно у такому ключі мислять угорські політики. У них є своя думка стосовно деяких українських територій. Тобто виходить так, що у різних країн є різні позиції на сьогодні, різні причини займати таку позицію, як ми чули від Кіссінджера. Не забувайте і те, що чимало країн у Європі знаходяться досить далеко від України і вони вважають, що з Росією ще можна буде потім якимось чином працювати, домовлятись. Наприклад Португалія чи Іспанія. Раніше я спілкувався з представниками МЗС та Міноборони Іспанії і вони прямим текстом казали, що наша війна далеко від них і вони більше переймаються за південний фланг», – розповів Чалий.

Проте Чалий все ж вважає, наступного року на саміті має бути запрошення України до НАТО. На думку дипломата, партнерів України потрібно переконати відійти від концепції буферної зони та показати, що така концепція дуже дорого коштує для платників податків кожної країни-члена НАТО.

«На мій погляд, концепція буферної зони між двома військовими блоками у Європі: НАТО та Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), не спрацювала у плюс. Країни, які є буфером між цими двома блоками – Україна, Білорусь та у якомусь сенсі Молдова, показали, що така буферна зона не зупиняє широкомасштабну війну у Європі, це помилковий шлях. Отже, треба йти іншим шляхом. Можливо, шляхом спільного кордону на кшталт того, який є між Росією і країнами Балтії. Бо на цій ділянці війна не почалася», – пояснив експосол.

Як каже Чалий, потрібно показувати нашим партнерам, що фінансові витрати, які вони понесуть у середньостроковому плані, набагато більші, ніж якби Україна була всередині Альянсу.

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«Ключове питання – це питання війська. Думаю, що йдеться про 500 тис. нашої регулярної армії, ЗСУ. І це той мінімум, який нашим партнерам доведеться утримувати. Врахуйте, що буде постійний резерв. Порахуйте, що це означатиме по грошах і буде велика сума», – розповів дипломат.

Також Чалий зазначив, що потрібно не тільки деокупувати територію України, а й поставити жирну крапку на спробах Росії взяти реванш.

«Реванш – це те, що готується ретельно всією країною, з урахуванням усіх помилок. Саме тому нам потрібно закритися від Росії парасолькою безпеки. Скажу більше, навіть членство в НАТО не є панацеєю. Членство у НАТО повинно бути доповнене колективною обороною країни та наявністю потужної зброї стримування. Все це у комплексі буде гарантією того, що росіяни не полізуть знову», – додав експосол.

Нагадаємо, американський політик, дипломат та політолог німецько-єврейського походження та один із найвпливовіших зовнішньополітичних стратегів США 1970-х років Генрі Кіссінджер сказав, що Україна у НАТО – це гарантія, що Україна не зробить кроків, провокативних для європейської безпеки.

У інтерпретації цієї безпеки Севастополь може залишитись під Росією, але Україна може сторгувати це питання з РФ і розміняти його на членство у НАТО.

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Іншими словами приєднання України до Північноатлантичного альянсу потрібне не для того, аби Росія більше не змогла розв'язати війну, а для того, аби у разі виходу ЗСУ на рубежі до початку вторгнення «у нас не могло бути ніяких можливостей» розпочати самим війну.

Раніше стало відомом, що НАТО змінює стратегію «стримування шляхом удару у відповідь» на концепцію «стримування шляхом недопущення». Тобто якщо раніше говорили, що коли Росія вторгнеться до країн Балтії або Польщі, то за 48 годин будуть ухвалені рішення, а за 72 години зайде допомога, тепер НАТО каже про те, що цих 72 годин немає.

До слова, раніше західні ЗМІ повідомляли, що країни-члени НАТО незабаром повинні затвердити секретний план протидії військам Росії у разі початку повномасштабної війни. Зазначається, що підготовка великомасштабного плану позначає фундаментальне зрушення у позиції Альянсу – в НАТО не готували таких документів з часів Холодної війни. Це пов'язано з тим, що в останні роки країни-члени вели лише локальні війни в Іраку та Афганістані. Крім того, вони вважали, що «пострадянська Росія більше не становить екзистенційної загрози». Проте після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Альянс змінив свою позицію. Очікується, що план оборони буде ухвалено на Вільнюському саміті, який заплановано на липень.