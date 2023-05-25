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Українські пілоти зможуть пройти навчання на шведських винищувачах Gripen

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Українські пілоти зможуть пройти навчання на шведських винищувачах Gripen
Швеція поки не планує передавати Україні винищувачі Jas 39 Gripen
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Місце та час проведення навчання та інші деталі залишаться в таємниці

Українські пілоти зможуть пройти навчання на шведських винищувачах Jas 39 Gripen. Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, передає видання Sweden Postsen.

«Це дає Україні основу для майбутніх рішень щодо оснащення своєї оборони. Вони інвестують у зміцнення своїх можливостей у довгостроковій перспективі», – сказав Йонсон телеканалу TV4.

За його словами, кілька досвідчених українських льотчиків зможуть пройти навчання на симуляторах та здійснити тестові польоти на JAS 39 Gripen.

Зазначається, що місце та час проведення навчання та інші деталі залишаться в таємниці.

Водночас Йонсон наголосив, що використання Jas 39 Gripen у війні в Україні не актуальне, а самі літаки потрібні для власних оборонних потреб Швеції.

«Літаки, які є у Швеції, потрібні для нашої власної національної оборони, зараз не актуально надавати будь-які літаки Україні», – сказав він.

Зазначимо, що Швеція відмовила Зеленському у винищувачах Gripen. Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що розширена підтримка озброєння у вигляді таких бойових літаків наразі неактуальна, адже літаки потрібні Швеції.

Міністр оборони Швеції Йонсон зазначив, що наразі Швеція зосередила свої зусилля на тренуваннях і технічному обслуговуванні вже надісланого озброєння, і не планує відправляти в Україну літаки Jas.

До слова, сьогодні, 25 травня, президент Зеленський зустрівся з міністром оборони Швеції

Теги: Швеція навчання літак війна

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