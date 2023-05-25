Українські пілоти зможуть пройти навчання на шведських винищувачах Gripen

Швеція поки не планує передавати Україні винищувачі Jas 39 Gripen

Місце та час проведення навчання та інші деталі залишаться в таємниці

Українські пілоти зможуть пройти навчання на шведських винищувачах Jas 39 Gripen. Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, передає видання Sweden Postsen.

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«Це дає Україні основу для майбутніх рішень щодо оснащення своєї оборони. Вони інвестують у зміцнення своїх можливостей у довгостроковій перспективі», – сказав Йонсон телеканалу TV4.

За його словами, кілька досвідчених українських льотчиків зможуть пройти навчання на симуляторах та здійснити тестові польоти на JAS 39 Gripen.

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Зазначається, що місце та час проведення навчання та інші деталі залишаться в таємниці.

Водночас Йонсон наголосив, що використання Jas 39 Gripen у війні в Україні не актуальне, а самі літаки потрібні для власних оборонних потреб Швеції.

«Літаки, які є у Швеції, потрібні для нашої власної національної оборони, зараз не актуально надавати будь-які літаки Україні», – сказав він.

Зазначимо, що Швеція відмовила Зеленському у винищувачах Gripen. Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що розширена підтримка озброєння у вигляді таких бойових літаків наразі неактуальна, адже літаки потрібні Швеції.

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Міністр оборони Швеції Йонсон зазначив, що наразі Швеція зосередила свої зусилля на тренуваннях і технічному обслуговуванні вже надісланого озброєння, і не планує відправляти в Україну літаки Jas.

До слова, сьогодні, 25 травня, президент Зеленський зустрівся з міністром оборони Швеції.