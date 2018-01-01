Україна наполягає на реформі права вето в Радбезі ООН

Україна все ж усвідомлює, що Радбез без права вето «є віддаленою та невизначеною реальністю»

Процес застосування права вето в Раді Безпеки ООН має бути переглянутий, враховуючи потребу припинення зловживань цим правом, особливо у питаннях геноциду, злочинів проти людяності та військових злочинів. З такою заявою виступив у вівторок заступник постійного представника України при ООН Юрій Вітренко під час відкритих дебатів у Радбезі ООН,



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Заступник постійного представника України при ООН Юрій Вітренко

Україна все ж усвідомлює, що Радбез без права вето «є віддаленою та невизначеною реальністю»

Процес застосування права вето в Раді Безпеки ООН має бути переглянутий, враховуючи потребу припинення зловживань цим правом, особливо у питаннях геноциду, злочинів проти людяності та військових злочинів.

З такою заявою виступив у вівторок заступник постійного представника України при ООН Юрій Вітренко під час відкритих дебатів у Радбезі ООН, повідомляє «Укрінформ».

«Наразі питання про застосування вето залишається одним із найбільш суперечливих. Україна належить до групи держав, які підтримують Кодекс поведінки щодо дій Ради Безпеки ООН в питаннях геноциду, злочинів проти людяності та військових злочинів, а також французько-мексиканську ініціативу щодо призупинення застосування вето у випадках масових звірств», - заявив представник України.

Водночас, як підкреслив дипломат, Україна усвідомлює, що «Радбез без права вето є віддаленою та невизначеною реальністю».

Однак, за його словами, позиція України полягає в тому, що «відповідальні члени міжнародного співтовариства повинні мати можливість запобігти застосуванню вето при розгляді справ, які мають усі ознаки злочинів проти людства та масових звірств».

У цьому зв'язку представник української місії підкреслив, що останніми роками неодноразові блокування важливих мирних ініціатив в РБ ООН – дуже часто через позицію Росії - майже зруйнували репутацію Радбезу.

«Втім, ніколи не пізно припинити зловживання правом вето», - зауважив представник місії України при ООН.

Раніше українська делегація попередила: без реформування Радбезу авторитет ООН погіршиться.