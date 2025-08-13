Жителі Аляски злякалися, що Трамп віддасть штат Росії в обмін на мир – Der Spiegel

Зустріч Путіна і Трампа дуже турбує пересічних мешканців Аляски

Заяви президента США Дональда Трампа про «обмін територіями» викликали переполох серед мешканців Аляски, оскільки частина з них вирішила, що американський лідер віддасть штат Росії. Про це повідомляє Der Spiegel з посиланням на опитаних жителів найбільшого міста Анкоріджа, пише «Главком»

Перед зустріччю Трампа та Путіна в п'ятницю в Анкориджі місцеві жителі висувають різні версії закінчення цієї історичної події. Есс Браун, жителька Анкориджа: «Майбутня зустріч призвела до багатьох теорій змови. Особливо у зв'язку з туманними висловлюваннями президента Трампа про «обмін землею». Найбожевільніша з них: нас віддадуть Росії, щоб закінчити війну в Україні».

Аляска колись належала Росії. Американці купили цю територію у 1867 році за скромні $7,2 млн. Але лише у 1959 році вона офіційно стала частиною США.

Раніше Трамп припустив, що під час переговорів щодо України може бути здійснено обмін територіями. За його словами, Вашингтон спробує повернути Києву частину земель, проте угода має бути вигідною обом сторонам.

Як пише Der Spiegel, Володимир Путін може радіти такому сценарію – поверненню до колишньої царської імперії, з погляду Кремля. Мешканці дивляться на це інакше. Пам Крейвез, жителька Анкориджа: «Ну, російські авантюристи мали тут дуже погану репутацію, і я не думаю, що ця зустріч покращить ситуацію».

Нагадаємо, 15 серпня Трамп та російський диктатор Росії Володимир Путін проведуть переговори на Алясці. Головна тема переговорів – мир в Україні. Обговорювані пропозиції можуть включати обмін територіями та відмову Києва від вступу до НАТО. А 14 серпня в Анкориджі, найбільшому місті Аляски, за день до зустрічі лідерів, політична організація Stand Up Alaska проведе мітинг на підтримку України.

Місцем проведення зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна стане об’єднана військова база Елмендорф-Річардсон у місті Анкоридж, штат Аляска.

До слова, найгірші побоювання України можуть здійснитися, якщо президент США Дональд Трамп у п’ятницю, 15 серпня, передасть Володимиру Путіну території України, які Росія не змогла захопити військовим шляхом, повідомляє «Главком» із посилання на Financial Times.