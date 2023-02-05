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Ізраїль пообіцяв передати Україні технології оповіщення про ракети та дрони

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ізраїль пообіцяв передати Україні технології оповіщення про ракети та дрони
фото з відкритих джерел

У Міноборони термінів постачання не розголошують 

Ізраїльська влада пообіцяла передати Україні технології оповіщення про ракети і дрони. Цю інформацію підтвердив міністр оборони Олексій Резніков на пресконференції в Києві, передає «Укрінформ».

На запитання журналіста, коли Україна може отримати від Ізраїлю технології, пов’язані з розумним оповіщенням щодо ракет і дронів, Резніков не зміг відповісти щодо термінів, зауваживши лише: «Це правда. Вони (Ізраїль - ред.) нам це обіцяли».

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в черговий раз не виключив можливості надання Україні зброї. 

Нагадаємо, що раніше, спілкуючись з журналістами CNN, очільник ізраїльського уряду сказав, що думає над наданням Україні системи протиповітряної оборони (ППО) «Залізний купол». До того офіційний Єрусалим наполягав на тому, що ця система не призначена для використання на таких великих територіях, як Україна.

Теги: міністр Ізраїль технології Україна Єрусалим Олексій Резніков влада

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