Очільник Мінагро обговорив з румунським колегою транзит українського зерна

Україна не експортує зернові в Румунію з літа 2023 року

Сольський заявив, що Україна високо цінує допомогу Румунії в налагодженні транзитних шляхів

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів чергову онлайн-зустріч з міністром сільського господарства та сільського розвитку Румунії Флоріном-Іонуцем Барбу. Про це йдеться на сайті Мінагро.

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Зокрема, сторони обговорили питання співробітництва в аграрній галузі між Україною та Румунією.

Очільник українського Мінагро подякував колезі за підтримку в забезпеченні безперебійного транзиту української агропродукції територією Румунії до європейських портів.

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Також Сольський наголосив, що Україна високо цінує співпрацю з Румунією і, особливо, допомогу в налагодженні транзитних шляхів.

Зазначимо, що Україна не експортує зернові в Румунію з літа 2023 року, після того, як були запроваджені обмеження на рівні Євросоюзу. Зернові культури їдуть територією Румунії транзитом. Зокрема, у січні 2024 року було перевезено 1,1 млн тонн, в першій половині лютого – 0,6 млн тонн зернових.

Раніше президент Володимир Зеленський провів селектор на тему блокування кордону польськими фермерами.

Зокрема, секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що блокування кордону з Україною польськими фермерами спричинене виборами в Європі.

До слова, Польща погрожує подовжити подальші обмеження на імпорт продукції з України.