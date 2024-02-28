Польща може тимчасово закрити кордон з Україною

Як наголосив прем'єр Польщі, закриття кордону буде «болючим для обох сторін рішенням»

Туск заявив, що для Польщі «надто висока ціна» пільгової торгівлі ЄС з Україною

Україна та Польща ведуть переговори щодо тимчасового закриття кордону та припинення двосторонньої торгівлі. Про це сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише Rmf24.

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За словами прем'єра, це буде «тимчасове і болюче для обох сторін рішення». Він також анонсував сільськогосподарський саміт у Варшаві, який відбудеться 29 лютого. Під час нього польський прем'єр зустрінеться з лідерами протестувальників.

Як зазначив Туск, для Польщі «надто висока ціна» пільгової торгівлі ЄС з Україною і Варшава шукає рішення, щоб обмежити потрапляння на польський ринок набагато дешевшої агропродукції.

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Туск зазначив, що з Україною постійно ведеться діалог щодо цієї ситуації і в Києві є розуміння тих проблем, про які каже Варшава.

«Ми маємо знайти – і знайдемо – рішення, що захистить наш ринок і наших фермерів від нерівної конкуренції», – заявив Дональд Туск.

На питання про конкретні пропозиції, які він збирається озвучити фермерам, Туск сказав, що «не буде прем’єром, з яким Польща залишить ЄС або стане країною, що блокує кордон з Україною».

«Ті ліміти (на експорт українських товарів – «Главком»), які пропонують Брюссель і Київ, для нас неприйнятні. Польща пропонуватиме в Брюсселі, щоб базовим періодом були не 2022-2023 роки, а час до (повномасштабної – «Главком») війни», – сказав він.

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Нагадаємо, у Польщі у Варшаві фермери вийшли на протест проти імпорту продовольства з України. У центрі міста зібралися тисячі протестувальників.

Раніше повідомлялося, що у п'ятницю, 1 березня, польські перевізники мають намір відновити протести на кордоні з Україною. Зокрема, поки українська сторона не має офіційного підтвердження інформації щодо намірів польських перевізників почати блокування українсько-польського кордону.

До слова, Україна розробила «план взаємопорозуміння» з п'яти кроків, який націлений на деблокаду кордону з Польщею. Зокрема, пропонується створити тристоронній штаб.

Зокрема, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури виконало всі домовленості для недопущення блокування кордону між Україною та Польщею польськими перевізниками.