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Зеленський назвав справжню причину блокади польсько-українського кордону

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський назвав справжню причину блокади польсько-українського кордону
Президент наголосив, що через польський кордон проходить лише 5% українського агроекспорту
фото: скріншот з відео

Зеленський переконаний, блокада кордону не пов'язана з українським зерном

Під Куп’янськом, де не стихає ворожа артилерія, новини про блокаду кордону польськими фермерами виглядають просто знущально. Україні та Польщі необхідно шукати спільні раціональні рішення, щоб вийти з цієї ситуації. Про це президент України Володимир Зеленський сказав у своєму вечірньому зверненні.

«Те, що відбувається на нашому західному кордоні – кордоні з Польщею, – не можна сприймати як щось нормальне чи буденне. Потрібна проста й зрозуміла справедливість», – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що через польський кордон проходить лише 5% українського агроекспорту. Тож, за його словами, насправді ситуація не в зерні, а, скоріше, в політиці.

«І під Куп’янськом, неподалік від кордону з Росією, де не стихає ворожа артилерія, новини з кордону з Польщею виглядають просто знущально. Потрібні спільні рішення, раціональні рішення, щоб вийти з цієї ситуації. Рішення наші з поляками передусім та всіх у Європі, кого турбує доля Європи», – наголосив глава держави.

Нагадаємо, цього тижня, 20 лютого, польські фермери мають намір заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною, а також дороги до залізничних перевалочних станцій і морських портів

Як повідомлялося, українські перевізники почали акцію протесту біля міжнародного пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ». Вони заявили, що це відповідь на блокаду КПП з боку польських перевізників і фермерів.

Раніше повідомлялося, якщо кордон України з Польщею не буде деблокований до кінця місяця, бюджет країни може втратити 7,7 млрд грн.

Читайте також: Польські фермери анонсували повну блокаду кордону: прикордонники відреагували
Теги: Польща пункт пропуску зерно Володимир Зеленський кордон

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