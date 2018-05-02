Україна та США будуть разом протидіяти «Північному потоку-2»

Порошенко обговорив з помічником держсекретаря США спільні кроки щодо протидії «Північному потоку-2»

Президент України Петро Порошенко у середу, 2 травня, обговорив з помічником державного секретаря США Вессом Мітчеллом ситуацію з безпекою на Донбасі, торговельно-економічне співробітництво та низку інших питань. «Сторони скоординували кроки щодо протидії будівництву проекту «Північний потік-2», - повідомляє



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Порошенко обговорив з помічником держсекретаря США спільні кроки щодо протидії «Північному потоку-2»

Президент України Петро Порошенко у середу, 2 травня, обговорив з помічником державного секретаря США Вессом Мітчеллом ситуацію з безпекою на Донбасі, торговельно-економічне співробітництво та низку інших питань. «Сторони скоординували кроки щодо протидії будівництву проекту «Північний потік-2», - повідомляє прес-служба українського президента за підсумками зустрічі, передає DW.

Мітчелл також зазначив, що США вирішили подвоїти розмір фінансової допомоги Україні на посилення кібербезпеки - з 5 мільйонів до 10 мільйонів доларів. Окрім того, Порошенко з Мітчеллом обговорили шляхи втілення ініціативи щодо розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі, зокрема на неконтрольованій владою України ділянці українсько-російського державного кордону.

Президент України закликав американську сторону до активнішої участі в питанні звільнення українських політв'язнів, утримуваних у російських в'язницях, і українських заручників. Порошенко подякував Сполученим Штатам Америки за надання Україні військової допомоги та відзначив рішення Вашингтона щодо постачання оборонних озброєнь.

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що проект «Північний потік-2» не може бути реалізований без збереження України як країни-транзитера.

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