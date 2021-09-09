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    Україна в ООН закликала Північну Корею відмовитися від ядерної зброї

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    Україна в ООН закликала Північну Корею відмовитися від ядерної зброї - Україна в ООН закликала Північну Корею відмовитися від ядерної зброї
    Україна в ООН закликала Північну Корею відмовитися від ядерної зброї

    Українська делегація також повторила «тверду прихильність припиненню ядерних випробувань у будь-який час і в будь-якому місці світу»

    Українська делегація в ООН закликала Північну Корею припинити ядерні випробування та провести повну денуклеаризацію. Про це йдеться в заяві української делегації, яку в середу виголосив на пленарному засіданні Генеральної Асамблеї високого рівня з нагоди відзначення та популяризації Міжнародного дня дій проти ядерних випробувань заступник постійного представника України при ООН Юрій Вітренко.

    «На сьогодні КНДР залишається єдиною країною, яка у ХХІ столітті проводила ядерні випробування. Ми закликаємо КНДР зробити конкретні кроки на шляху до повної, контрольованої та незворотної денуклеаризації відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН», - зазначив Вітренко.

    Україна також закликає Північну Корею втілити раніше заявлені нею наміри в життя: припинити ядерні випробування, а також підписати та ратифікувавши Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

    Українська делегація також повторила «тверду прихильність припиненню ядерних випробувань у будь-який час і в будь-якому місці світу».

    Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань ухвалено Генеральною Асамблеєю ООН 10 вересня 1996 року, і він відкритий для підписання.

    Документ підписали 177 держав, ратифікували – 138, зокрема 34 держави з 44, необхідних для набрання ним чинності. Не ратифікували Єгипет, Індія, Індонезія, Ізраїль, Іран, Китай, КНДР, Колумбія, Пакистан і США.

    Джерело: Укрінформ

    Теги: ООН Україна час
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    Україна в ООН закликала Північну Корею відмовитися від ядерної зброї