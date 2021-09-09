Україна в ООН закликала Північну Корею відмовитися від ядерної зброї
Українська делегація також повторила «тверду прихильність припиненню ядерних випробувань у будь-який час і в будь-якому місці світу»
«На сьогодні КНДР залишається єдиною країною, яка у ХХІ столітті проводила ядерні випробування. Ми закликаємо КНДР зробити конкретні кроки на шляху до повної, контрольованої та незворотної денуклеаризації відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН», - зазначив Вітренко.
Україна також закликає Північну Корею втілити раніше заявлені нею наміри в життя: припинити ядерні випробування, а також підписати та ратифікувавши Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань.
Українська делегація також повторила «тверду прихильність припиненню ядерних випробувань у будь-який час і в будь-якому місці світу».
Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань ухвалено Генеральною Асамблеєю ООН 10 вересня 1996 року, і він відкритий для підписання.
Документ підписали 177 держав, ратифікували – 138, зокрема 34 держави з 44, необхідних для набрання ним чинності. Не ратифікували Єгипет, Індія, Індонезія, Ізраїль, Іран, Китай, КНДР, Колумбія, Пакистан і США.
Джерело: Укрінформ