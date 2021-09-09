Україна в ООН закликала Північну Корею відмовитися від ядерної зброї

Українська делегація також повторила «тверду прихильність припиненню ядерних випробувань у будь-який час і в будь-якому місці світу»

Українська делегація в ООН закликала Північну Корею припинити ядерні випробування та провести повну денуклеаризацію. Про це йдеться в заяві української делегації, яку в середу виголосив на пленарному засіданні Генеральної Асамблеї високого рівня з нагоди відзначення та популяризації Міжнародного дня дій проти ядерних випробувань заступник постійного представника України при ООН Юрій Вітренко.

«На сьогодні КНДР залишається єдиною країною, яка у ХХІ столітті проводила ядерні випробування. Ми закликаємо КНДР зробити конкретні кроки на шляху до повної, контрольованої та незворотної денуклеаризації відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН», - зазначив Вітренко.

Україна також закликає Північну Корею втілити раніше заявлені нею наміри в життя: припинити ядерні випробування, а також підписати та ратифікувавши Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

Українська делегація також повторила «тверду прихильність припиненню ядерних випробувань у будь-який час і в будь-якому місці світу».

Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань ухвалено Генеральною Асамблеєю ООН 10 вересня 1996 року, і він відкритий для підписання.

Документ підписали 177 держав, ратифікували – 138, зокрема 34 держави з 44, необхідних для набрання ним чинності. Не ратифікували Єгипет, Індія, Індонезія, Ізраїль, Іран, Китай, КНДР, Колумбія, Пакистан і США.

Джерело: Укрінформ