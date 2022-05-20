Україна в ООН застерегла інші країни від купівлі краденого Росією зерна
Радник Постпреда України при ООН вважає, що країни, які купуватимуть у Росії викрадене в України зерно, можна вважати причетними до цього злочину
Держави, які купуватимуть у Росії викрадену в України сільськогосподарську продукцію, можна вважати причетними до злочину викрадення. Про це заявив у Раді Безпеки ООН радник Постпреда України при ООН Сергій Дворник, передає «Укрінформ».
Дипломат зазначив, що Росія, розв'язавши війну, завдала удару по глобальній продовольчій безпеці. Експорт української продукції майже зупинився через блокування Росією портів на Чорному морі.
За його словами, ще однією загрозою є дії Росії з конфіскації українського зерна для власного споживання або нелегального продажу на міжнародних ринках. Російські окупанти вже вкрали не менше 400-500 тисяч тонн зерна.
«Україна вже попередила країни-споживачі, що партії зерна, які експортує Росія, можуть містити крадене українське зерно. Будь – яка країна, свідомо купує це зерно, буде вважатися причетною до злочину», – сказав Дворник.
Радник Постпреда України при ООН також зазначив, що не повинно бути ніяких сумнівів у тому, хто відповідає за можливий голод мільйонів людей в Азії, Африці та інших частинах світу і на окупованих територіях України.
Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Росія заблокувала в портах України близько 90 млн тонн зерна.
За останнім даними, росіяни вивезли з тимчасово окупованих територій України 500 тисяч тонн зерна, а також десятки тисяч тонн соняшникові олії, сотні кілограмів овочів і вкрали в українських аграріїв сільгосптехніку.
Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що деякі країни хотіли купити зерно, яке Росія вкрала в України.
Також відомо, що Росія може викрасти з окупованих регіонів України зерна на $450 млн.