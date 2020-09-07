Україна відкриє нове консульство в Румунії



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Дмитро Кулеба зустрівся з представниками української громади у Румунії Фото: МЗС України

Нове консульство відкриють у місті Сігету Мармацієй

Україна відкриє нове консульство в Румунії в місті Сігету-Мармацієй. Таке рішення було прийнято для підтримки української громади Румунії.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час робочого візиту до Бухареста, передає пресслужба МЗС України.

Кулеба повідомив українцям Румунії про рішення відкрити нове Консульство України з огляду на важливість українсько-румунських відносин та потребу підтримки української громади Румунії.

«Я ухвалив рішення відкрити консульство у місті Сігету Мармацієй. Я знаю, що це важливе, ключове місце для українців Румунії. Нове консульство створить доступ до якісних сервісів, а також стане інструментом кращої взаємодії з вами для збереження нашої культури та зміцнення відносин України з Румунією», – заявив глава МЗС України.

Він запросив представників української громади у Румунії долучитися до розробки нової політики МЗС щодо закордонного українства.

«Україна потребує нової ефективної політики щодо українців за кордоном. Діаспори змінюються, розширюються територіально, додаються нові громади. Ми в МЗС розпочали роботу над новою політикою, яку ми зможемо подати на розгляд керівництву держави. Хочу, щоб у її розробці брала участь не лише держава, а і самі закордонні українці. Я запрошую представника вашої громади взяти участь над її розробкою разом з командою МЗС», – запропонував міністр.

За словами Кулеби, до органу з розробки нової політики щодо закордонного українства мають увійти люди, які розуміють проблеми і знають, як їх вирішити.