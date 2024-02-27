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Україна виконала домовленості з Польщею для деблокади кордону

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна виконала домовленості з Польщею для деблокади кордону
Заступник міністра інфраструктури Польщі заявив, що країна робить все можливе, щоб перевізники не поновили свій протест
фото з відкритих джерел

Діалог української сторони з Міністерством інфраструктури Польщі щодо питань блокування кордону продовжується

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури виконало всі домовленості для недопущення блокування кордону між Україною та Польщею польськими перевізниками. Про це повідомляє пресслужба Мінвідновлення.

Діалог української сторони з Міністерством інфраструктури Польщі щодо питань блокування кордону продовжується. Зокрема, чергова розмова відбулась за ініціативи української сторони між заступником міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергієм Деркачем та заступником міністра інфраструктури Польщі Павелом Ганцажем. 

«Отримуємо сигнали про начебто приєднання до блокади польських фермерів також і перевізників. Останні призупинили свій протест після домовленостей з Міністерством інфраструктури Польщі. Частину з цих домовленостей складали пункти, на які погодилось наше міністерство. Ми дотримали свого слова та виконали все, що обіцяли. Колега запевнив, що роблять все від них залежне, щоб перевізники не поновили свій протест. Питання, які досі не вирішені – зона відповідальності Міністерства інфраструктури Польщі», – наголосив Деркач. 

Також урядовець повідомив польську сторону про зафіксовані випадки, коли окремі вантажівки проїжджають до України, оминаючи блокаду, тобто без черг. Мінінфраструктури фіксує такі випадки та очікує на них офіційну реакцію. 

Також Мінінфраструктури звернулось до Єврокомісії з проханням пришвидшити процес підготовки до продовження угоди про лібералізацію, провести відповідні зустрічі та перемовини. 

«Водночас, навіть за умови неповернення перевізників на кордон, ситуація залишається складною через блокаду з боку фермерів та вже вийшла за всі межі цивілізованого протесту. Наразі з польського боку кордону заблокованими залишаються понад 2 тис. вантажівок», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Польщі у Варшаві фермери вийшли на протест проти імпорту продовольства з України. У центрі міста зібралися тисячі протестувальників.

Раніше повідомлялося, що у п'ятницю, 1 березня, польські перевізники мають намір відновити протести на кордоні з Україною. Зокрема, поки українська сторона не має офіційного підтвердження інформації щодо намірів польських перевізників почати блокування українсько-польського кордону.

До слова, Україна розробила «план взаємопорозуміння» з п'яти кроків, який націлений на деблокаду кордону з Польщею. Зокрема, пропонується створити тристоронній штаб.

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Теги: Польща протест кордон пункт пропуску

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