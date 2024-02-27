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Прикордонна служба повідомила, чи приєднаються польські перевізники до блокади кордону

Катерина Іванова
glavcom.ua
Прикордонна служба повідомила, чи приєднаються польські перевізники до блокади кордону
фото з відкритих джерел

У відкритих джерелах з'явилася інформація, нібито польські перевізники планують поновити протести і доєднатись до польських фермерів

Станом на сьогодні, 27 лютого, українська сторона не має офіційного підтвердження інформації щодо намірів польських перевізників почати блокування українсько-польського кордону. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

«Поки від польської сторони, від польських прикордонників підтвердження цьому ми офіційно не маємо – ні на рівні апарату прикордонного представництва, ні на рівні старших змін по пунктах пропуску», – зазначив Андрій Демченко.

Прикордонна служба зауважила, що таку інформацію вони бачили у відкритих джерелах, нібито польські перевізники планують поновити свої дії і доєднатись до польських фермерів щодо блокування з 1 березня. У ДПСУ наголосили, що напрямки, які були зазначені у таких повідомленнях – це ті ж локації, де і наразі польські фермери блокують рух для вантажівок.

Раніше повідомлялося, що у п'ятницю, 1 березня, польські перевізники мають намір відновити протести на кордоні з Україною.

Стало відомо, що польські фермери планують блокувати пункт пропуску на кордоні зі ще однією країною.

«Ми хочемо привернути увагу до того, що відбувається, тому що вважаємо, що наші інтереси ігнорують… Питання про блокаду на литовському кордоні виникло, коли ми почали думати, як збільшити тиск на польську владу», – сказав співорганізатор протесту на литовському кордоні Кароліс Печиньскінс.

До слова, Україна розробила «план взаємопорозуміння» з п'яти кроків, який націлений на деблокаду кордону з Польщею. Зокрема, пропонується створити тристоронній штаб.

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Теги: зерно Україна Андрій Демченко Єдині новини блокування

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