У столиці Молдови пройшла акція на підтримку нашої країни (фото, відео)

У марші брали участь близько 200 учасників

У Кишиневі пройшла демонстрація на честь другої річниці повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого. Про це повідомляє кореспондент «Главкома» з посиланням на ava tv.

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У марші брали участь близько 200 учасників. Хода розпочалася з центральної площі й колонна направляється до посольства Росії

Також повідомляється, що під час ходи поліція затримала одного учасника.

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Раніше повідомлялося, що сьогодні, 24 лютого, німецькі активісти Greenpeace спроєктували на будівлю посольства Росії в Берліні вимогу «Припиніть вбивства» та «Руки геть від України».

Нагадаємо, що 24 лютого, у роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну польські активісти влаштували акцію біля воріт вілли російського посла Сергія Андрєєва у містечку Констанцін-Єзьорна під Варшавою.

Активісти о шостій ранку під ворітьми будинку вмикали гучні сирени та відтворювали звуки вибухів і пострілів, щоб імітувати умови, в яких українці прокидаються від дій Росії протягом останніх 10 років.

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До слова, за даними британської розвідки, за два роки повномасштабної війни проти України Росія втратила таку кількість особового складу та військової техніки, із якою розпочинала своє вторгнення 24 лютого 2022 року.