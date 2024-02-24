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У столиці Молдови пройшла акція на підтримку нашої країни (фото, відео)

Діана Гасюк
glavcom.ua
У столиці Молдови пройшла акція на підтримку нашої країни (фото, відео)
фото: «Главком»

У марші брали участь близько 200 учасників

У Кишиневі пройшла демонстрація на честь другої річниці повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого. Про це повідомляє кореспондент «Главкома» з посиланням на ava tv.

У марші брали участь близько 200 учасників. Хода розпочалася з центральної площі й колонна направляється до посольства Росії

Також повідомляється, що під час ходи поліція затримала одного учасника.

У столиці Молдови пройшла акція на підтримку нашої країни (фото, відео) фото 1
фото: «Главком»
У столиці Молдови пройшла акція на підтримку нашої країни (фото, відео) фото 2
фото: «Главком»

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 24 лютого, німецькі активісти Greenpeace спроєктували на будівлю посольства Росії в Берліні вимогу «Припиніть вбивства» та «Руки геть від України». 

Нагадаємо, що 24 лютого, у роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну польські активісти влаштували акцію біля воріт вілли російського посла Сергія Андрєєва у містечку Констанцін-Єзьорна під Варшавою. 

Активісти о шостій ранку під ворітьми будинку вмикали гучні сирени та відтворювали звуки вибухів і пострілів, щоб імітувати умови, в яких українці прокидаються від дій Росії протягом останніх 10 років.

До слова, за даними британської розвідки, за два роки повномасштабної війни проти України Росія втратила таку кількість особового складу та військової техніки, із якою розпочинала своє вторгнення 24 лютого 2022 року.

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Теги: Україна українці Молдова активісти протест війна поліція

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