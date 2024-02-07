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Ракета РФ рухалася у бік кордону з Польщею: країна відреагувала

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ракета РФ рухалася у бік кордону з Польщею: країна відреагувала
Російська ракета наблизилася впритул до польського кордону
фото ілюстративне

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш наголосив, що всі системи безпеки країни перебувають у повній бойовій готовності

 Сьогоднішньою масованою атакою по території України Росія заповнила свої втрати, яких зазнала на початку повномасштабного вторгнення. Про це  заявив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш, повідомляє  Rzeczpospolita.

«Росія проводить дуже масовану атаку, і вона підготувалася до неї. Вона компенсувала втрати, яких зазнала на початку війни, а це було два роки тому, вона перевела виробництво на військовий лад, у неї є союзники, як-от Північна Корея, які постачають їй величезну кількість боєприпасів», – заявив він.

Міністр додав, що більшість російських ракет летить у бік Польщі. «З раннього ранку на всій території України оголошено повітряну тривогу. Це повторюється циклічно, вже, на жаль, раз на тиждень, раз на 10 днів. Ці атаки мають масований характер. І більшість ракет летить на захід, у бік Польщі», – заявив він.

Косиняк-Камиш додав, що всі системи безпеки країни перебувають у повній бойовій готовності.

«Вони, звичайно, маневрують, їхня мета – українська територія. Але відсьогодні, від сьогоднішнього ранку, всі системи безпеки в Польщі перебувають у повній бойовій готовності», – зазначив міністр оборони.

Як повідомлялося,  Польща активізувала захист власного повітряного простору через ракетний обстріл Росією території України. В повітря було піднято польську авіацію. До слова, о 7:08 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що крилата ракета на Львівщині рухалася у бік кордону з Польщею.

Нагадаємо, сьогодні вранці 7 лютого війська РФ масовано в кілька хвиль атакували Україну, випустивши ракети з Ту-95МС та Ту-22М3. Також противник використав балістику, а перед цим запускав «Шахеди».

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Теги: ракета Польща росія обстріл

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