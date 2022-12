Голова МАГАТЕ зустрівся з гендиректором «Росатому»: про що домовилися

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся у Москві з гендиректором «Росатому» Олексієм Ліхачовим і запропонував створення охоронної зони на окупованій росіянами Запорізькій АЕС. Про це Гроссі написав у Twitter.

Another round of necessary discussions on the creation of a protection zone for the #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant. It’s key that the zone focuses solely on preventing a nuclear accident. I am continuing my efforts towards this goal with a sense of utmost urgency. pic.twitter.com/TUzzhZhtDW