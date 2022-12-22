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Голова МАГАТЕ зустрівся з гендиректором «Росатому»: про що домовилися

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Голова МАГАТЕ зустрівся з гендиректором «Росатому»: про що домовилися
Фото з Твітеру Рафаеля Гроссі

На зустрічі йшлося про створення охоронної зони для Запорізької АЕС

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся у Москві з гендиректором «Росатому» Олексієм Ліхачовим і запропонував створення охоронної зони на окупованій росіянами Запорізькій АЕС. Про це Гроссі написав у Twitter. 

«Черговий раунд необхідних обговорень щодо створення охоронної зони для Запорізької АЕС. Важливо, що мета створення зони – виключно запобігання ядерній аварії», – написав Гроссі. 

За його словами, він продовжує докладати зусилля для досягнення цієї мети з почуттям надзвичайної невідкладності. Інших деталей Рафаель Гроссі не повідомив. 

Нагадаємо, раніше гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що його організація робить усе можливе для стабілізації ситуації на тимчасово захопленій росіянами Запорізькій АЕС.

У той же час президент Франції Еммануель Макрон переконаний, що практично досягнуто угоди щодо відведення важких та легких озброєнь від ЗАЕС. Макрон заявив, що зателефонує президентові Росії Путіну, коли угоду про відведення озброєнь від Запорізької АЕС буде доопрацьовано. 

Тим часом Україна будуватиме нові блоки атомних елекстростанції з огляду на військові ризики і загрози. Відповідну заяву зробив голова Міненерго Герман Галущенко під час випробувального пуску насосної станції на одній з українських АЕС, що має підвищити стабільність її роботи.

Читайте також: Ситуація навколо ЗАЕС. Чи варто йти на угоду з росіянами

 

Теги: війна енергетика росія агресія тероризм окупація Москва МАГАТЕ

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