Українці в Польщі беззахисні і не мають жодних статусів – нардеп

Мільйони українців наразі знаходяться в Польщі і ризикують потрапити під польську хвилю українофобії

Зважаючи на «антибандерівський закон», який був прийнятий днями у Польщі, українська держава має захищати своїх людей, які проживають у цій державі, на всіх рівнях – юридичному, дипломатичному або силовому. Таку думку висловив лідер «Національного корпусу» Андрій Білецький у коментарі «Главкому». Як



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Мільйони українців наразі знаходяться в Польщі і ризикують потрапити під польську хвилю українофобії

Зважаючи на «антибандерівський закон», який був прийнятий днями у Польщі, українська держава має захищати своїх людей, які проживають у цій державі, на всіх рівнях – юридичному, дипломатичному або силовому. Таку думку висловив лідер «Національного корпусу» Андрій Білецький у коментарі «Главкому».

Як зазначає політик, цей закон може бути суто формальним і стосуватись більш культурно-історичної площини, а може мати негативні наслідки, оскільки мільйони українців зараз знаходяться в Польщі.

«Вони (українці – ред.) беззахисні, не мають жодних статусів і можуть відчути на собі популістську хвилю українофобії, яку вирішила нарощувати польська влада. І українська держава має захищати своїх людей на всіх рівнях – юридичному, дипломатичному або силовому», — говорить Білецький.

На думку лідера «Національного корпусу», події йдуть по вкрай негативному і песимістичному сценарію.

«Цей закон – це втрати як для української, так і для польської сторін. Просто поляки відчують це трохи пізніше. У 21-му сторіччі Україна і Польща є природними союзниками, і треба було думати в бік історичного майбутнього, а не історичного минулого», — резюмує Білецький.

Нагадаємо, у вівторок Верховна Рада схвалила заяву у зв'язку з так званим «антибандерівським законом», прийнятим Сеймом і Сенатом Польщі. Цей документ вносить зміни до закону про Інститут національної пам'яті та інших законодавчих актів сусідньої країни. Зокрема, встановлює заборону на пропаганду в країні ідеології українських націоналістів та відповідальність, в тому числі, кримінальну, за заперечення їхніх злочинів.

Звернення Ради до поляків у певному сенсі навіть пришвидшило запуск антиукраїнського закону в дію – цього ж дня польський президент Анджей Дуда заявив, що підпише скандальний закон і спрямує його до Конституційного суду. На претензії України Дуда жодним словом не зреагував.

Українські депутати оголосили про своє «розчарування та глибоку стурбованість» діями Варшави, недопустимість подвійних стандартів, розгортання антиукраїнських настроїв та створення атмосфери тиску та залякування.

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