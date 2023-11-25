Пенсійний фонд назвав одну з головних причин втрати субсидії

ПФУ нагадав, як отримати субсидію навіть попри заборгованість

Житлова субсидія в Україні 2023 року не призначається, якщо одержувач має заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг. Але тут є і винятки. Про це повідомив Пенсійний фонд України (ПФУ) у Facebook.

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У ПФУ нагадали, що житлова субсидія не призначається, у тому числі на наступний період, якщо домогосподарство має прострочену понад три місяці (на дату надання інформації) заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг чи витрат на управління багатоквартирним будинком, що виникла протягом трьох років, і загальна сума якої (на день звернення за призначенням житлової субсидії) перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн).

Однак це правило має свої винятки. Навіть попри заборгованість, субсидію призначать, якщо:

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документально підтверджено сплату заборгованості;

укладено договір про реструктуризацію заборгованності;

споживач оскаржив заборгованість у судовому порядку (є ухвала про відкриття провадження у справі).

Нагадаємо, що цього місяця уряд удосконалив порядок надання житлових субсидій населенню. Тепер Пенсійний фонд може призначати виплати за декларативним принципом.

До слова, українці, які не мають змоги опалювати своє житло газом, отримують субсидію на придбання твердого палива. Уряд вирішив подвоїти для них розмір субсидії на опалювальний сезон.

Як повідомлялося, Кабмін ухвалив постанову «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання окремих видів грошової допомоги, пільг та житлових субсидій». Згідно з документом, субсидії надаватимуться українцям, які перебували в полоні не менше місяця та можуть підтвердити це відповідними відомостями.