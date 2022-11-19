Дипломат: Коли ядерний аргумент у Росії зникне, всі побачать, що їм погрожує обпатрана курка

Світ має історичний шанс позбавити Росію ядерної зброї

Російська армія не може досягти успіхів на полі бою, тому застосування ядерної зброї у війні проти України є останнім аргументом президента РФ Володимира Путіна. Щоб зупинити російську агресію світ не повинен піддаватися на ядерний шантаж Кремля. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив Посол України в Індонезії Василь Гамянін.

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Дипломат зазначив, що головна загроза міжнародній безпеці та світовому порядку надходить з Росії і щоб зняти цю загрозу світ повинен запустити процес ядерного роззброєння РФ.

«Найсильнішим, найвпливовішим в економічному, політичному і військовому плані державам світу абсолютно невигідно мати поруч з собою агресивну ядерну державу. Зараз якраз – історичний шанс, аби зробити її без’ядерною. Тоді загрози, які відчував світ, просто відпадуть на 99%. Бо ядерний пил – останній аргумент бункерного діда. Коли цей аргумент зникне, всі побачать, що їм погрожує просто общипана курка, яка не вміє ані воювати, ані виробляти, ані торгувати і остаточно перетвориться на бензоколонку та ресурсну базу», – сказав Гамянін.

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Відповідаючи на запитання, про ймовірний тиск на Україну з боку Заходу з метою поступок заради припинення вогню, посол зазначив, що поступки можливі, але не за рахунок території України.

«Якщо ми десь щось отримаємо, то у іншому місці маємо чимось поступитися. І це нормально – це консенсус та геополітика. Коли ти виходиш у центр кімнати і просто кажеш, що ти тут – головний, тебе просто можуть гуртом побити. Це і є задачею дипломатії, коли, здається, треба домовлятися там, де немає спільних підходів. Але торгівлі Україною не буде», – наголосив

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що «погроза й застосування ядерної зброї РФ – це акт суїциду», а кінцева мета демонтажу РФ є її повна денуклеаризація.