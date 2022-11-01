Головна Країна Політика
search button user button menu button

Кремлівський режим ядерними погрозами запустив процес розпаду імперії – РНБО

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Кремлівський режим ядерними погрозами запустив процес розпаду імперії – РНБО
Рашисти лякають світ ядерними тероризмом
фото з відкритих джерел

«Застосування ядерної зброї – це акт суїциду для Росії»

Секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на чергові погрози кремлівського посіпаки Дмитра Медведєва щодо застосування ядерної зброї, якщо Україна переможе у війні з РФ. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Кремлівський режим сам, добровільно запустив процес розпаду недоімперії й фейк-федерації... Погроза й застосування ядерної зброї РФ – це акт суїциду. Росія остаточно перетвориться на ворога номер один для всього світу. Дітей і дружин на Марс не сховаєте», – написав Данілов.

За словами секретаря РНБО, повна денуклеаризація – кінцева мета демонтажу РФ.

«Цей останній гнилий зуб має й буде вирваний із пащі оскаженілої істоти. І тільки це є гарантією безпеки для світу та України», – йдеться в дописі.

Данілов переконаний: усі території, окуповані рашистами, будуть повернуті, і це стосується не лише України, але і Грузії, Молдови, Японії та інших країн і народів. Білорусь буде вільною, в тому числі від російських окупантів, країною.  

Секретар РНБО радить Медведєву цю пам’ятку «роздрукувати, повторювати вголос мінімум тричі на добу, зранку, в обід і ввечері, після й перед вживанням традиційних 100 (але, швидше за все, більше) грам міцного алкоголю». 

Нагадаємо, сьогодні, 1 листопада, заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв знову взявся транслювати погрози Кремля про ядерний удар, якщо РФ програє в Україні. За словами поплічника кремлівського диктатора Володимира Путіна, у тезі країн Заходу про те, що Росії не можна дозволити перемогти у війні проти України, існує «проста формальна логіка». 

Нагадаємо, днями президент США Джо Байден назвав заяви російського диктатора Володимира Путіна, який заперечив будь-які наміри застосувати ядерну зброю проти України, доволі небезпечними.

Раніше Сполучені Штати Америки попередили російського президента Володимира Путіна про наслідки, з якими зіткнеться його країна у разі ядерного удару по Україні. 

Читайте також:

Теги: Facebook Білорусь росія Україна ядерна зброя

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські терористи знову відзначилися ядерними погрозами
Путінський посіпака погрожує: РФ застосує ядерну зброю «в случае победы Украины»
Сьогодні, 16:34
На Київщині є 425 спеціальних сховищ на випадок ядерної загрози
Чи має Київщина укриття на випадок ядерного удару: дані ОВА
Сьогодні, 14:44
РФ, ймовірно, обговорювалася можливість ядерного удару по Німеччині
Перед нападом на Україну РФ, ймовірно, обговорювала ядерний удар по Німеччині – Welt
29 жовтня, 05:49

Політика

Зеленський зустрівся з єврокомісаром із питань енергетики: про що йшлося
Зеленський зустрівся з єврокомісаром із питань енергетики: про що йшлося
Кремлівський режим ядерними погрозами запустив процес розпаду імперії – РНБО
Кремлівський режим ядерними погрозами запустив процес розпаду імперії – РНБО
Дайджест акцій солідарності з Україною: щоденні протести та вимоги визнати Росію країною агресором (фото)
Дайджест акцій солідарності з Україною: щоденні протести та вимоги визнати Росію країною агресором (фото)
Уряд звільнив голову НАК «Нафтогаз» Юрія Вітренка
Уряд звільнив голову НАК «Нафтогаз» Юрія Вітренка
Скільки зброї Україна отримала від партнерів: інфографіка
Скільки зброї Україна отримала від партнерів: інфографіка
«Це більш ніж злочин». «Слуга народу» вимагає від Зеленського вигнати скандального заступника Єрмака
«Це більш ніж злочин». «Слуга народу» вимагає від Зеленського вигнати скандального заступника Єрмака

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
295K
Путін пояснив, навіщо 31 жовтня гатив по Україні ракетами
104K
Жодних переговорів із росіянами не буде, вони програють цю війну – американський дипломат
95K
«Кухар Путіна» зробив комплімент Зеленському
44K
Розікрала понад 18 млн грн: правоохоронці вручили підозру чиновниці Міноборони
44K
Ексміністр оборони збурив мережі постом про зіпсовані пельмені 
39K
Головне за ніч: заява Залужного про силу окупанта та дивне завершення мобілізації в Росії

Новини

На Херсонщині окупанти виганяють людей з осель і мінують територію
Сьогодні, 07:35
ЗСУ відбили 11 ворожих атак у трьох областях – Генштаб
Вчора, 07:30
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
30 жовтня, 07:06
У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів
29 жовтня, 07:31
На Донеччині ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувались до атаки – Генштаб
29 жовтня, 07:11
Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня
28 жовтня, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту