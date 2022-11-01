Кремлівський режим ядерними погрозами запустив процес розпаду імперії – РНБО

«Застосування ядерної зброї – це акт суїциду для Росії»

Секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на чергові погрози кремлівського посіпаки Дмитра Медведєва щодо застосування ядерної зброї, якщо Україна переможе у війні з РФ. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Кремлівський режим сам, добровільно запустив процес розпаду недоімперії й фейк-федерації... Погроза й застосування ядерної зброї РФ – це акт суїциду. Росія остаточно перетвориться на ворога номер один для всього світу. Дітей і дружин на Марс не сховаєте», – написав Данілов.

За словами секретаря РНБО, повна денуклеаризація – кінцева мета демонтажу РФ.

«Цей останній гнилий зуб має й буде вирваний із пащі оскаженілої істоти. І тільки це є гарантією безпеки для світу та України», – йдеться в дописі.

Данілов переконаний: усі території, окуповані рашистами, будуть повернуті, і це стосується не лише України, але і Грузії, Молдови, Японії та інших країн і народів. Білорусь буде вільною, в тому числі від російських окупантів, країною.

Секретар РНБО радить Медведєву цю пам’ятку «роздрукувати, повторювати вголос мінімум тричі на добу, зранку, в обід і ввечері, після й перед вживанням традиційних 100 (але, швидше за все, більше) грам міцного алкоголю».

Нагадаємо, сьогодні, 1 листопада, заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв знову взявся транслювати погрози Кремля про ядерний удар, якщо РФ програє в Україні. За словами поплічника кремлівського диктатора Володимира Путіна, у тезі країн Заходу про те, що Росії не можна дозволити перемогти у війні проти України, існує «проста формальна логіка».

Нагадаємо, днями президент США Джо Байден назвав заяви російського диктатора Володимира Путіна, який заперечив будь-які наміри застосувати ядерну зброю проти України, доволі небезпечними.

Раніше Сполучені Штати Америки попередили російського президента Володимира Путіна про наслідки, з якими зіткнеться його країна у разі ядерного удару по Україні.