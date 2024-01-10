Український політик обійме важливу посаду у ПАРЄ

На січневій сесії ПАРЄ буде формально затверджено кандидатуру Гончаренка

Олексій Гончаренко: «Я стану президентом Комітету ПАРЄ з міграції та біженців»

Народний депутат від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко обійме посаду президента Комітету ПАРЄ з міграції та біженців. Про Гончаренко повідомив у Facebook.

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«Я стану президентом Комітету ПАРЄ з міграції та біженців. Рішення вже прийнято. На січневій сесії ПАРЄ буде формально затверджено. Це вперше в історії ПАРЄ українець стане Президентом Міграційного комітету. Це дуже важливо. Особливо, коли мільйони українців живуть в Європі», – написав Гончаренко.

Парламентар також зазначив, президентство в Комітеті робить його членом Бюро ПАРЄ. Керівного органу ПАРЄ.

Нагадаємо, у 2022 році Парламентська асамблея Ради Європи обрала депутата Верховної Ради України Олексія Гончаренка віцепрезидентом комітету з міграції, біженців та переміщених осіб.