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Український політик обійме важливу посаду у ПАРЄ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Український політик обійме важливу посаду у ПАРЄ
На січневій сесії ПАРЄ буде формально затверджено кандидатуру Гончаренка
фото: Олексій Гончаренко/Fаcebook

Олексій Гончаренко: «Я стану президентом Комітету ПАРЄ з міграції та біженців»

Народний депутат від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко обійме посаду президента Комітету ПАРЄ з міграції та біженців. Про Гончаренко повідомив у Facebook.

«Я стану президентом Комітету ПАРЄ з міграції та біженців. Рішення вже прийнято. На січневій сесії ПАРЄ буде формально затверджено. Це вперше в історії ПАРЄ українець стане Президентом Міграційного комітету. Це дуже важливо. Особливо, коли мільйони українців живуть в Європі», – написав Гончаренко.

Парламентар також зазначив, президентство в Комітеті робить його членом Бюро ПАРЄ. Керівного органу ПАРЄ.

Нагадаємо, у 2022 році Парламентська асамблея Ради Європи обрала депутата Верховної Ради України Олексія Гончаренка віцепрезидентом комітету з міграції, біженців та переміщених осіб. 

Теги: ПАРЄ Олексій Гончаренко

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