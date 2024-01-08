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Комітет Ради визнав, що урядовий законопроєкт про мобілізацію містить корупційні ризики – нардеп

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Комітет Ради визнав, що урядовий законопроєкт про мобілізацію містить корупційні ризики – нардеп
4 січня комітет Верховної Ради почав розгляд законопроєкту про мобілізацію
фото з відкритих джерел

25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку

Антикорупційний комітет Верховної Ради визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, який містить корупційні ризики. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, що напередодні у ЗМІ ширилася інформація про те, що в Офісі президента пропонують бронювати від армії чоловіків, які отримують високі зарплати, а значить – сплачують більше податків. Однак спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук запевнив, що такого пункту у новому законопроєкті про мобілізацію немає.

Як повідомлялося, 4 січня, комітет Верховної Ради почав розгляд законопроєкту про мобілізацію. На засідання приїхали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та міністр оборони Рустем Умєров.

Нагадаємо, що 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку.

Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби. Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Однак, за словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, законопроєкт про мобілізацію в нинішньому вигляді не буде виноситися на голосування. Лише після обговорення та внесення відповідних змін народні депутати ставитимуть його на розгляд парламенту.

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Теги: Верховна Рада депутат Олексій Гончаренко мобілізація

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