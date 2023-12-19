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Гончаренко заявив, що виявив у себе вдома прослушку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Гончаренко заявив, що виявив у себе вдома прослушку
Олексій Гончаренко звернувся до правоохоронців
фото з відкритих джерел

Поліція відкрила кримінальне провадження

Нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко заявив про виявлення прослушки в нього вдома. Про це він написав у Telegram.

У зв’язку з цим політик звернувся до правоохоронців.

«Поліція відкрила кримінальне провадження через встановлення прослушки в мене вдома. Таку відповідь мені надали в Національній поліції на мій депутатський запит», – зазначив Гончаренко.

Провадження відкрито за ч.1 ст. 182 (порушення недоторканності приватного життя). Розпочато досудове розслідування.

Нагадаємо, 17 грудня у ЗМІ з'явилася інформація, що в кабінеті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного знайшли «прослушку». Виявлені пристрої для зчитування інформації виготовлені з елементів невідомого зразка, що не дозволяє ідентифікувати того, хто їх встановив.

За даними СБУ, «прослушку» виявлено не в кабінеті Валерія Залужного, а в одному з приміщень, яке могло в майбутньому використовуватись ним для роботи.

Читайте також: Прослушка в кабінеті Залужного: Генштаб зробив заяву
Теги: Олексій Гончаренко прослушка депутат поліція

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