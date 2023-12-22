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Новий глава комітету зі свободи слова засудив поведінку депутата Гончаренка у парламенті

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Новий глава комітету зі свободи слова засудив поведінку депутата Гончаренка у парламенті
Юрчишин каже, за прямі трансляції Гончаренка у Раді, нардепа можна притягнути до відповідальності
фото з відкритих джерел

«З безпекових міркувань парламент не веде онлайн-трансляцій засідань, але нардеп ЄС Олексій Гончаренко сам все транслює в TikTok»

Нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко порушує правила, коли знімає трансляції засідань Верховної Ради в TikTok. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив новий глава комітету зі свободи слова Ярослав Юрчишин.

Зокрема, Гончаренко оперативно подає новини з Верховної Ради у своєму Telegram-каналі та сторінці на Facebook, інформуючи своїх підписників про ті чи інші рішення народних обранців.

«Формально Олексій порушує правила. Рада ухвалила постанову (постанова № 7739 забороняє на час воєнного стану в Україні транслювати онлайн засідання Верховної Ради – «Главком»), проти якої він голосував і, мабуть, вважає, що її не потрібно виконувати. Теоретично за це можна притягнути до відповідальності чи дисциплінувати через регламентний комітет. Але це можна оскаржити і виграти», – сказав глава парламентського комітету.

Як наголосив Юрчишин, на початку повномасштабного вторгнення канал «Рада» мав ексклюзивний доступ до інформації, якої в інших телеканалів не було. Нардеп заявив, що збирається разом з редакцією телеканалу покращити їхній контент.

Глава комітету зі свободи слова зазначає, дедалі частіше люди йдуть від офіційних джерел комунікації читати інформацію в соцмережі.

«Це почалося ще до повномасштабного вторгнення, але зараз потік просто шалений, і це формує багато викликів. Якщо телеграм-канал або акаунт у TikTok хоче бути анонімним – його інформацію верифікувати фактично неможливо. Не здивуюсь, якщо із розвитком штучного інтелекту в нас з’являться віртуальні діячі, яких не існуватиме в реальності», – каже він

Однак на думку Юрчишина, Україні не потрібно вводити обмеження чи цензуру на поширення інформації.

«Цензура – це програш. Цензурою діють неефективні держави, які не можуть налагодити партнерські стосунки. Але у нас діє воєнний стан, тому має бути зважена інформаційна безпекова політика. Я хочу, щоб журналістам в Україні працювалося значно легше, і я буду сприяти тому, аби була більш ефективна комунікація з військовими. Пояснювати їм, що у нас два вибори – або ми будемо розказувати про їхній героїзм, або росіяни будуть вигадувати про наші злочини», – пояснив він.

Нагадаємо, Верховна Рада України обрала головою Комітету з питань свободи слова представника фракції «Голос» Ярослава Юрчишина.

Раніше новопризначений голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин вважає, що ефективність національного телемарафону на сьогодні – під питанням.

Також Юрчишин заявив, що журналісти не мають дегуманізувати народних депутатів та гіперболізувати їхній побут, роблячи з цього новини

До слова, першими кроками на посаді головою комітету з питань свободи слова нардеп від «Голосу» Ярослав Юрчишин бачить зустріч з об'єднаннями журналістів, перезапуск Експертної ради та підготовку кроків спільно з журналістськими середовищами на кількох напрямках.

Читайте також: Ярослав Юрчишин: У нас повна дегуманізація чиновників. Така журналістика мені не подобається
Теги: депутат Ярослав Юрчишин Олексій Гончаренко Верховна Рада ЗМІ

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